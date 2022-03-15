Lübnan, gıda güvenliği için BM'den yardım talep etti - Son Dakika
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Lübnan, gıda güvenliği için BM'den yardım talep etti

15.03.2022 17:15
Lübnan, gıda güvenliği için BM'den yardım talep etti

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Birleşmiş Milletler'den (BM), Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle meydana gelen gıda güvenliği konusunda kendilerine yardım etmeleri çağrısında bulundu.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Birleşmiş Milletler'den (BM), Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle meydana gelen gıda güvenliği konusunda kendilerine yardım etmeleri çağrısında bulundu.

Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Mikati'nin BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed ile hükümet sarayında bir araya geldiği ifade edildi.

Açıklamada, Mikati'nin Mohammed'den, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu nedeniyle gıda güvenliğinde meydana gelen zorluklar hususunda Lübnan'a yardım edilmesi talebinde bulunduğu kaydedildi.

Ayrıca Mikati'nin, BM'den Lübnan'da ikamet eden Suriyeli mülteciler konusunda da yardım beklediklerini aktardığı belirtildi.

Lübnan, buğdayın yaklaşık yüzde 60'ını Rusya ve Ukrayna'dan ithal ediyor.

Lübnan Ekonomi Bakanı Emin Selam, 3 Mart'ta Mikati ile görüştükten sonra 1,5 aylık buğday stoklarının bulunduğunu, 50 bin ton buğday alımı için çalışmalar başlattıklarını söylemişti.

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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Lübnan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan, gıda güvenliği için BM'den yardım talep etti - Son Dakika


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