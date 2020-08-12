Lübnan Güçleri Partisi Başkanı Caca'dan "yeni hükümet" için uluslararası baskı iddiası - Son Dakika

Lübnan Güçleri Partisi Genel Başkanı Semir Caca, "Siyasi güçler yeni bir hükümet kurma aşamasında. Daha önce görülmeyen uluslararası bir baskı söz konusu." dedi.

Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi lideri Caca, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Hassan Diyab'ın istifası sonrası yürütülen yeni hükümet kurma çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Siyasi güçlerin yeni bir hükümet kurma aşamasında olduğunu belirten Caca, "Daha önce görülmeyen uluslararası bir baskı söz konusu." şeklinde konuştu.

Uluslararası baskının detaylarına ilişkin bilgi vermeyen Caca, yeni kurulacak hükümetin daha öncekilere benzememesi ve tamamen bağımsız olması için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kendileri için tek hedefin mevcut yönetimin değişmesi ve parlamentonun düşmesi olduğuna dikkati çeken Caca, ülkedeki siyasi partileri temsil eden mevcut parlamento yerine bağımsız bir parlamentonun oluşturulması çağrısında bulundu.

Caca, geçen hafta Beyrut Limanı'nda yaşanan şiddetli patlamanın soruşturmasına da değinerek, Lübnan makamlarının sürdürdüğü soruşturmayı dikkate almadıklarını dolayısıyla uluslararası bir soruşturmanın yürütülmesi yönündeki taleplerini yineledi.

Beyrut'ta yaşanan felaketten ötürü emniyet ve yargı makamlarını sorumlu tutan Caca, bahsi geçen şiddetli patlamanın, bugüne kadar ülkeye yönelik gerçekleştirilen birçok İsrail saldırılarından daha etkili olduğunu savundu.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, dün yaptığı açıklamada, "Ölü sayısı 171'e ulaştı, kayıp durumdaki kişilerin sayısı ise 30-40 civarında. Yaralılardan 120'sinin yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor. 1500 civarında da özel tedavi isteyen yaralı var." ifadelerini kullanmıştı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama halkın uzun zamandan beri yönetime karşı olan öfkesini daha da artırdı.

Binlerce kişinin katılımı ve "Hesap Günü" sloganlarıyla 8 Ağustos'ta Beyrut şehir merkezinde başlayan protestoların üçüncü günü 10 Ağustos'ta Başbakan Hassan Diyab istifasını duyurmuştu.