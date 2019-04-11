Son Dakika Haberleri: Lübnan, Güney Kıbrıs'la Enerjide İş Birliğini Görüştü

Lübnan, Güney Kıbrıs'la Enerjide İş Birliğini Görüştü

29 dakika önce

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, ülkesinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile gaz ve petrol müttefikliğiyle sonuçlanacak iş birliğini güçlendirmeye çalıştığını söyledi.

Lübnan, Güney Kıbrıs'la Enerjide İş Birliğini Görüştü, System.String[]
Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, ülkesinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile gaz ve petrol müttefikliğiyle sonuçlanacak iş birliğini güçlendirmeye çalıştığını söyledi.

Lübnan Dışişlerı Bakanı Cibran Basil ve Enerji Bakanı Neda Bustani, GKRY'nin Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ve Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ile başkent Beyrut'ta bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Basil, ülkesinin GKRY ile gaz ve petrol müttefikliğiyle sonuçlanacak şekilde iş birliğini güçlendirmeye çalıştığını belirtti.

Lübnan için petrol, gaz ve ortaklık konusunda daha fazla fırsatı kaçırmamanın önem arz ettiğini ifade eden Basil, şunları söyledi:

"İkili anlaşmalarımızda acele etmeliyiz. Ön sunum için 7 Mayıs'ta daha detaylı değerlendirme için ise haziran ayında bir araya gelme konusunda takvim belirledik. Eylül ayının başı itibarıyla bir sonuç elde etmeyi umut ediyoruz."

GKRY ile stratejik ilişkiler kurmayı hedeflediklerini dile getiren Basil, Lübnan ile Kıbrıs arasında keşfedilecek gaz veya petrolü ortak yatırım projesi olarak değerlendirme konusunda GKRY'ye teklifte bulunduklarını kaydetti.

Öte yandan Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'taki toplantıda, ağırlıklı olarak petrol ve Lübnan'ın GKRY'deki yatırımlarının ele alındığı vurgulandı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mülteciler konusunun da ele alındığına dikkat çekilen açıklamada, Akdeniz'de Lübnan ile Kıbrıs arasındaki münhasır ekonomik bölgede hidrokarbon kaynakları geliştirme konusunda anlaşma sağlamak amacıyla müzakere sürecinin başlatıldığı aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:37 Kaynak: AA
Lübnan, Güncel
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