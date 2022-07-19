Lübnan güvenlik güçlerinden Merkez Bankası Başkanı Selame'nin evine baskın

Lübnan güvenlik güçleri, başsavcılığın hakkında çıkardığı gözaltı kararını uygulamak için Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'nin evine ve bankanın başkent Beyrut'taki genel merkezine baskın düzenledi.

Cebel Lübnan Mahkemesi Başsavcısı Gade Avn'ın hakkında verdiği celbi uygulamak için Beyrut'un kuzeyindeki Rabiye bölgesinde yer alan evine baskın düzenlediği Salame bulunamadı.

Daha sonra güvenlik güçleri Merkez Bankası'nın genel merkezine baskın düzenledi. Başsavcı Avn da bankaya geldi ancak Selame gözaltına alınamadan bankadan ayrılmak zorunda kaldı.

Cebel Lübnan Mahkemesi Başsavcısı Avn, Merkez Bankası'ndan ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "Beyrut'taki başsavcılık ayrılmamız talimatını verdi." dedi.

Avn, Beyrut'taki Başsavcılığın daha önce baskına onay verdiğini ancak bunun Merkez Bankası muhafızlarıyla gerginlik yaşanmadan olmasını şart koştuğunu söyledi.

Avn'ın Merkez Bankası'na yaptığı baskına tepkiler

Güvenlik güçlerinin Merkez Bankası'na baskın düzenlemesinin ardından Merkez Bankası Çalışanları Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Avn'ın hareketini protesto etmek için bir günlük grev ilan edildi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkedeki parasal istikrarla ilgili hassas yargı dosyalarının ele alınma yönteminden ve ülkede korkunç bir sarsıntı yaratmasından üzüntü duyuyorum." ifadelerine yer verdi.

Mikati şunları kaydetti:

"Yargı organları arasında yetkiler çatışırken, Merkez Bankası'na bu şekilde baskın düzenlemek, Merkez Bankası Başkanı dosyasını ele almak için uygun bir yöntem değil."

Cebel Lübnan Mahkemesi Başsavcısı Gade Avn, şubat ayında Riyad Selame hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

Lübnan Merkez Bankası Başkanı ve kardeşi hakkındaki yolsuzluk suçlamaları

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame hakkında ilk olarak Ocak 2021'de İsviçre'deki adli merciler tarafından "zimmete para geçirme, kara para aklama ve yolsuzluk" gibi suçlamalarla dava açılmıştı.

İsviçre Başsavcılığı, Riyad Selame'nin kardeşi Raca Selame'ye ait Forry Şirketinin, Lübnan Merkez Bankasına ait eurobond ve hazine bonoları satışından 2002'den 2014'e kadar 326 milyon dolar ücret ve komisyon aldığını bildirmişti.

Lübnan Başsavcılığı ise Nisan 2021'de İsviçre'nin soruşturma talebi için Lübnan'dan yardım istemesi üzerine Riyad Selame hakkında dava açmıştı.

Riyad Selame, 17 Kasım 2021'de tüm yatırımlar ve para transferlerine ilişkin belgeleri bir şirketin denetlediğini ve bunları adli mercilere teslim edeceğini duyurmuştu.

Cebel Lübnan Mahkemesi Başsavcısı Gade Avn, 11 Ocak'ta Riyad Selame hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıklamış, 19 Şubat'ta da Riyad Selame'nin ikamet ettiği Lübnan'ın Metn bölgesindeki taşınır ve taşınmaz varlıklarının dondurulmasına karar vermişti.