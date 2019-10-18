Son Dakika Haberleri: Lübnan halkı Whatsapp konuşmalarından vergi alacağını duyuran hükümeti protesto etti
Son Dakika Dünya Lübnan halkı Whatsapp konuşmalarından vergi alacağını duyuran hükümeti protesto etti

Lübnan halkı Whatsapp konuşmalarından vergi alacağını duyuran hükümeti protesto etti

22 dakika önce

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hükümetin yaşanan ekonomik krizle ilgili aldığı önlemler halkı sokağa döktü.

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hükümetin yaşanan ekonomik krizle ilgili aldığı önlemler halkı sokağa döktü. Lübnan hükümeti 17 Ekim'de sosyal medya devi Facebook'un sahibi olduğu Whatsapp akıllı telefon uygulamasıyla yapılan telefon görüşmeleri üzerinden vergi alınacağını duyurmuştu.

Lübnan halkı Whatsapp konuşmalarından vergi alacağını duyuran hükümeti protesto etti

Whatsapp, Beyrut, Lübnan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:14 
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