Lübnan halkı Whatsapp konuşmalarından vergi alacağını duyuran hükümeti protesto etti
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hükümetin yaşanan ekonomik krizle ilgili aldığı önlemler halkı sokağa döktü.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hükümetin yaşanan ekonomik krizle ilgili aldığı önlemler halkı sokağa döktü. Lübnan hükümeti 17 Ekim'de sosyal medya devi Facebook'un sahibi olduğu Whatsapp akıllı telefon uygulamasıyla yapılan telefon görüşmeleri üzerinden vergi alınacağını duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:14
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