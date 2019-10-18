Lübnan halkı Whatsapp konuşmalarından vergi alacağını duyuran hükümeti protesto etti

Lübnan 'ın başkenti Beyrut 'ta hükümetin yaşanan ekonomik krizle ilgili aldığı önlemler halkı sokağa döktü. Lübnan hükümeti 17 Ekim'de sosyal medya devi Facebook 'un sahibi olduğu Whatsapp akıllı telefon uygulamasıyla yapılan telefon görüşmeleri üzerinden vergi alınacağını duyurmuştu.

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