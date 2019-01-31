Son Dakika Haberleri: Lübnan Halkı Yeni Hükümeti Kutlamalarla Karşıladı

Lübnan Halkı Yeni Hükümeti Kutlamalarla Karşıladı

22 dakika önce

Lübnan'da 9 aydan sonra kurulan yeni hükümet coşkuyla karşılandı.

Lübnan Halkı Yeni Hükümeti Kutlamalarla Karşıladı, System.String[]
Lübnan'da 9 aydan sonra kurulan yeni hükümet coşkuyla karşılandı.

Başbakan Saad el-Hariri'nin akşam saatlerinde Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıkması ve yeni hükümetin duyurulmasının ardından Lübnan halkı başkent Beyrut'ta kutlamalara başladı.

Lübnanlılar başkent ve diğer birçok bölgede araçlarla korna çalarak sevinç turları attı.

Beyrut'un dört bir yanında havai fişeklerle kutlamalara uzun süre devam edildi.

Hariri, babasının kabrini ziyaret etti

Bu arada Başbakan Hariri, yeni hükümeti açıkladıktan hemen sonra 14 Şubat 2005'te suikast sonucu hayatını kaybeden babası eski Başbakan Refik Hariri'nin Beyrut'taki mezarını ziyaret etti.

Kendisine eşlik eden yeni İçişleri Bakanı Raye el-Hasan ile babasının kabri başında dua eden Hariri, burada çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Lübnan'da geçen yıl mayıs ayında yapılan genel seçimlerin ardından siyasi güçler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yeni hükümetin bir türlü kurulamaması ekonomi ve halkın hayat koşullarını olumsuz etkilemişti.

Siyasi partilere tepki gösteren Lübnan halkı, geçen aydan beri birçok gösteri düzenlemiş ve genel greve giderek yeni hükümetin bir an önce kurulması talebinde bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:28 Kaynak: AA

Beyrut, Hükümet, Lübnan, Güncel
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