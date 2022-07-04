Lübnan her ay 15 bin Suriyeli mülteciyi ülkelerine geri göndermek istiyor - Son Dakika
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Lübnan her ay 15 bin Suriyeli mülteciyi ülkelerine geri göndermek istiyor

04.07.2022 17:11

Lübnan Göç ve Mülteciler Bakanı İsam Şerafeddin, her ay 15 bin Suriyeli mültecinin ülkelerine gönderilmesi hususunda bir planın hazırlandığını ve Birleşmiş Milletler'e (BM) sunulduğunu açıkladı.

Lübnan Göç ve Mülteciler Bakanı İsam Şerafeddin, her ay 15 bin Suriyeli mültecinin ülkelerine gönderilmesi hususunda bir planın hazırlandığını ve Birleşmiş Milletler'e (BM) sunulduğunu açıkladı.

Şerafeddin, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bir araya geldikten sonra basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında, Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönderilmesi hususunu Avn ile masaya yatırdıklarını belirten Şerafeddin, "Lübnan'ın devlet olarak planı, aylık 15 bin Suriyeli mültecinin ülkelerine gönderilmesidir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan her ay 15 bin Suriyeli mülteciyi ülkelerine geri göndermek istiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lübnan her ay 15 bin Suriyeli mülteciyi ülkelerine geri göndermek istiyor - Son Dakika
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