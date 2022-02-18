Lübnan Hizbullahı: Bir İHA'mız İsrail'in kuzeyinde başarılı bir keşif uçuşu gerçekleştirdi - Son Dakika

Lübnan Hizbullahı, İsrail hava sahasında 70 kilometrelik mesafede bir insansız hava aracı (İHA) ile 40 dakika keşif uçuşu yaptıklarını duyurdu.

Hizbullah'a ait El-Menar televizyon kanalından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün, İslami direniş (Hizbullah), işgal altındaki Filistin topraklarına bir İHA gönderdi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu İHA'nın İsrail'in kuzeyinde 70 kilometrelik bir mesafede 40 dakika keşif uçuşu yaptığı belirtildi.

İsrail'in çok kez söz konusu İHA'yı hedef almaya çalıştığı ancak başarısız olduğu kaydedilen açıklamada, İHA'nın görevini başarıyla tamamlayarak tekrar geri döndüğü ifade edildi.

İsrail ordusundan sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Golan Tepeleri yakınında yer alan Celile bölgesinde, Lübnan tarafından geldiği ifade edilen küçük bir İHA nedeniyle uyarı sirenleri çaldığı ve Demir Kubbe hava savunma sisteminin devreye girdiği belirtilmişti.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait uçak ve helikopterlerin bölgeye intikal ettiği belirtilmişti.