Üye Girişi
Lübnan Hizbullahı İran'dan aldığı akaryakıtı Suriye üzerinden ülkeye taşıdı - Son Dakika

Lübnan Hizbullahı İran'dan aldığı akaryakıtı Suriye üzerinden ülkeye taşıdı

16.09.2021 11:47
Lübnan Hizbullahı İran'dan aldığı akaryakıtı Suriye üzerinden ülkeye taşıdı, System.String[]

Lübnan Hizbullahı'nın gemiyle Suriye'ye ulaştığını duyurduğu İran akaryakıtı, bugün sabah saatlerinden itibaren kara yoluyla ülkeye ithal edildi.

Lübnan Hizbullahı'nın gemiyle Suriye'ye ulaştığını duyurduğu İran akaryakıtı, bugün sabah saatlerinden itibaren kara yoluyla ülkeye ithal edildi.

Suriye'den kara yolu ile Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesine İran petrolüyle ulaşan onlarca tanker, yollarda toplanan Hizbullah'ın destekçileri tarafından karşılandı.

Örgütün daha önceki açıklamalarına göre, bugün İran mazotunu taşıyan toplam 80 tankerin Lübnan'a ulaşması bekleniyor.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan devletini zor durumda bırakmamak için, İran'dan yola çıkan petrol gemisini 12 Eylül'de Suriye'nin Banyas Limanı'na yanaştırdıklarını açıklamıştı.

Petrolün bir kısmını hibe olarak dağıtacaklarını, diğer kısmını ise ilerleyen günlerde belirlenecek ücret üzerinden satacaklarını söyleyen Nasrallah, İran'dan mazot yüklü ikinci geminin birkaç gün içinde Banyas Limanı'na ulaşacağını, üçüncü geminin idari işlemlerinin tamamlandığını ve yükleme işleminin başladığını, dördüncü geminin getirilmesi için de anlaşmaya vardıklarını öne sürmüştü.

Nasrallah'ın duyurusu ve ABD'nin yaklaşımı

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Ülkede bir süredir devam eden benzin krizi nedeniyle akaryakıt istasyonlarının çoğu kapalıyken, açık olanların önünde de uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor.

Hizbullah lideri Nasrallah, 19 Ağustos'ta İran'dan Lübnan'a gelecek akaryakıt yüklü ilk geminin birkaç saat içinde yola çıkmak üzere tüm işlemlerini tamamladığını açıklamıştı. Nasrallah, "Lübnan'a karşı ekonomik savaş dayatanların Hizbullah'ı bu kararı almaya mecbur bıraktığını" öne sürmüştü.

Lübnanlı bazı siyasi güçler İran'dan petrol ithal etmekle Lübnan'ın ABD yaptırımlarına maruz kalabileceği gerekçesiyle bu adıma tepki göstermişti.

Başkent Beyrut'ta 1 Eylül'de resmi temaslarda bulunan ABD Kongresi'nden bir heyet de İran'dan petrol ithal etme konusuna değinmişti.

Heyet başkanı ABD'li Senatör Chris Murphy, Beyrut ziyaretinin sonunda basına yaptığı açıklamada, "Suriye üzerinden taşınan herhangi bir yakıt yaptırımlara tabidir. Washington bunu (Lübnan'a petrol transferini) yaptırımsız gerçekleştirmenin bir yolunu arıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Suriye, Lübnan, Petrol, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan Hizbullahı İran'dan aldığı akaryakıtı Suriye üzerinden ülkeye taşıdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

6 kurşunla kocası tarafından yaralanan 22 yaşındaki Kadriye, yatağa mahkum kaldı 12:30 6 kurşunla kocası tarafından yaralanan 22 yaşındaki Kadriye, yatağa mahkum kaldı Süleyman Hurma'dan, yabancı kısıtlamasıyla ilgili dikkat çeken çıkış: Yabancı kuralı bana fayda sağlar 12:16 Süleyman Hurma'dan, yabancı kısıtlamasıyla ilgili dikkat çeken çıkış: Yabancı kuralı bana fayda sağlar Tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti 12:08 Tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti
Ters dönmüş araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu 11:58 Ters dönmüş araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu 21 yıllık eşini terk eden kadın, teyzesinin oğluna kaçtı! Savunmasında ise pişman olmadığı söyledi 11:54 21 yıllık eşini terk eden kadın, teyzesinin oğluna kaçtı! Savunmasında ise pişman olmadığı söyledi Selçuk Bayraktar, yıllar önce başından geçen anıyı paylaştı! İHA projesi için yanına gittiği siyasi, tercümanlık teklif etmiş 11:48 Selçuk Bayraktar, yıllar önce başından geçen anıyı paylaştı! İHA projesi için yanına gittiği siyasi, tercümanlık teklif etmiş
20 yıllık arkadaşını dedikodu sebebiyle öldüren zanlının iddianamesinde dikkat çeken detay: İşin içinde hala kızı varmış 11:36 20 yıllık arkadaşını dedikodu sebebiyle öldüren zanlının iddianamesinde dikkat çeken detay: İşin içinde hala kızı varmış Obama, yıllar sonra Türkiye ziyareti hakkında konuştu: Başkan olarak ilk yurt dışı turumda İstanbul'u ziyaret ettim ve bu harikaydı 11:04 Obama, yıllar sonra Türkiye ziyareti hakkında konuştu: Başkan olarak ilk yurt dışı turumda İstanbul'u ziyaret ettim ve bu harikaydı

Son Dakika Haberleri
12:34 Çöp kostümüyle sokaklara indi, vatandaşı kendisiyle yüzleştirdi: Ben sizin sokaklara attığınız çöplerim
12:30 6 kurşunla kocası tarafından yaralanan 22 yaşındaki Kadriye, yatağa mahkum kaldı
12:17 Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, metroda yolculuk ettiği anları paylaştı
12:16 Süleyman Hurma'dan, yabancı kısıtlamasıyla ilgili dikkat çeken çıkış: Yabancı kuralı bana fayda sağlar
12:09 Gelecek Partisi Antalya Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan ve ailesi palalı saldırıya uğradı
12:05 Doğan Holding, sigorta şirketi kuruyor! Yasal izinler sonrası faaliyete geçecek
12:02 Son Dakika! Anadolu Efes'i de çalıştıran basketbol efsanesi Dusan Ivkovic, yaşamını yitirdi
11:54 21 yıllık eşini terk eden kadın, teyzesinin oğluna kaçtı! Savunmasında ise pişman olmadığı söyledi
11:50 TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e verilen tazminat hakkındaki soruyu yanıtladı: Konusu bile açılmadı
11:48 Selçuk Bayraktar, yıllar önce başından geçen anıyı paylaştı! İHA projesi için yanına gittiği siyasi, tercümanlık teklif etmiş
Çöp kostümüyle sokaklara indi, vatandaşı kendisiyle yüzleştirdi: Ben sizin sokaklara attığınız çöplerim Çöp kostümüyle sokaklara indi, vatandaşı kendisiyle yüzleştirdi: Ben sizin sokaklara attığınız çöplerim         
12:35
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, metroda yolculuk ettiği anları paylaştı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, metroda yolculuk ettiği anları paylaştı         
12:18
Gelecek Partisi Antalya Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan ve ailesi palalı saldırıya uğradı Gelecek Partisi Antalya Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan ve ailesi palalı saldırıya uğradı         
12:09
Doğan Holding, sigorta şirketi kuruyor! Yasal izinler sonrası faaliyete geçecek Doğan Holding, sigorta şirketi kuruyor! Yasal izinler sonrası faaliyete geçecek         
12:05
MHP'li başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı MHP'li başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı         
11:57
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e verilen tazminat hakkındaki soruyu yanıtladı: Konusu bile açılmadı TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e verilen tazminat hakkındaki soruyu yanıtladı: Konusu bile açılmadı         
11:51
Taliban, 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğun kafalarını keserek öldürdü Taliban, 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğun kafalarını keserek öldürdü         
11:38
Teksas'ta kürtaj yasasını destekleyen video oyun şirketinin CEO'su John Gibson istifaya zorlandı Teksas'ta kürtaj yasasını destekleyen video oyun şirketinin CEO'su John Gibson istifaya zorlandı         
11:29
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? İşte cevabı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? İşte cevabı         
11:00
Kız arkadaşı ile otele giden adam, hayatını kaybetti! Sevgilisi ise çatıdan aşağıya attı Kız arkadaşı ile otele giden adam, hayatını kaybetti! Sevgilisi ise çatıdan aşağıya attı         
10:55
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan pandeminin nasıl biteceğini söyledi: Doğal bağışıklık ile mümkün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan pandeminin nasıl biteceğini söyledi: Doğal bağışıklık ile mümkün         
10:52
İş bırakan müteahhitlere çimentoculardan yanıt: Konut fiyatlarını yarı yarıya indirin, çimentoyu bedava verelim İş bırakan müteahhitlere çimentoculardan yanıt: Konut fiyatlarını yarı yarıya indirin, çimentoyu bedava verelim         
10:21
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulları açık tutmak için 3 formül! Aralarında hafta sonu eğitimin devam etmesi de var Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulları açık tutmak için 3 formül! Aralarında hafta sonu eğitimin devam etmesi de var         
10:12
Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor         
22:51
Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor         
20:52
Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu         
20:33
15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu         
17:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 12:45:04. #1.12#
SON DAKİKA: Lübnan Hizbullahı İran'dan aldığı akaryakıtı Suriye üzerinden ülkeye taşıdı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement