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Lübnan hükümeti günlük elektrik üretimini 10 saate çıkarmayı amaçlıyor - Son Dakika

Lübnan hükümeti günlük elektrik üretimini 10 saate çıkarmayı amaçlıyor

17.01.2022 21:59
Lübnan hükümeti günlük elektrik üretimini 10 saate çıkarmayı amaçlıyor

Lübnan Enerji ve Su Bakanı Velid Feyyad, ülkede günlük elektrik üretimini kısa sürede 10 saate çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

Lübnan Enerji ve Su Bakanı Velid Feyyad, ülkede günlük elektrik üretimini kısa sürede 10 saate çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Feyyad, Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Emin Selam ile başkent Beyrut'ta bir araya geldi.

Görüşmede Feyyad, "En önemli hedefimiz Lübnan Elektrik (Dairesi) üretimini kısa süre içinde 8 ila 10 saate çıkarmak. Bunu da Mısır'dan gaz ve Ürdün'den elektrik ithalatıyla sağlayacağız." dedi.

Bakan Feyyad, elektrik kapasitesinin artırılmasının yanı sıra elektrik faturalarının yükünün de azalacağını belirtti.

Devlet yaklaşık 4 saat elektrik sağlıyor

Lübnan'da yetersiz altyapı, ekonomik kriz ve merkez bankasının yakıtı sübvanse etmemesi nedeniyle Haziran 2021'den bu yana yaklaşık 4 saat devlet elektriği hizmeti verilebiliyor.

Lübnan Enerji ve Su Bakanı Velid Feyyad, 21 Ekim 2021'de, ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein ile bir araya geldiği görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Washington'un, Ürdün'den elektrik ve Mısır'dan doğal gazın ithal edilmesi halinde ilgili tarafların Esed rejimi için uygulanan "Sezar Yaptırım Yasası"ndan muaf tutulacağı teminatı verdiğini açıklamıştı.

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea, 14 Ocak'ta, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'ye, "Arap Doğal Gaz Boru Hattı" projesi kapsamında, Lübnan, Mısır ve Ürdün'ü Suriye'deki Esed rejimine uygulanan Sezar Yasası'ndan muaf tutulduklarını içeren resmi mektubu teslim etmişti.

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Enerji, Lübnan, Ürdün, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan hükümeti günlük elektrik üretimini 10 saate çıkarmayı amaçlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lübnan hükümeti günlük elektrik üretimini 10 saate çıkarmayı amaçlıyor - Son Dakika
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