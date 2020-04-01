Lübnan hükumeti, gurbetçilerin ülkeye dönmesine onay verdi - Son Dakika

Lübnan hükumeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gurbetçilerin pazar gününden itibaren ülkeye dönüşlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Bakanlar Kurulu, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin, gurbetçiler için harekete geçilmezse hükumetten çekilme sinyali vermesi üzerine konuyu değerlendirmek için başkent Beyrut'ta toplandı.

Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Başbakan Hassan Diyab'ın, hükumetin, Lübnanlıların korunması konusunda ısrarcı olduğunu, bununla birlikte tedbirlerin hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Abdussamed, bu nedenle de yurt dışından gelecek Lübnanlıların Sağlık Bakanı Hamed Hasan ile birlikte belirlenen şartlara uyması gerektiğini söylediğini belirtti.

Sağlık ve dışişleri bakanlarından oluşan ortak komitenin gurbetçilerin dönüşüyle ilgili önerdiği mekanizmanın kabul edilmesinin kararlaştırıldığını belirten Abdussamed, bu mekanizmanın uygulanmasıyla ilgili ayrıntılı düzenlemelerin 2 gün içinde yapılacağını ve planın 5 Nisan Pazar'dan itibaren uygulamaya konulacağını aktardı.

Enformasyon Bakanı, Bakanlar Kurulu'nda ayrıca, yoksul ailelere Lübnan ordusu aracılığıyla 400 bin Lübnan Lirası (yaklaşık 230 dolar) tutarında nakdi yardımda bulunulmasının kararlaştırıldığını kaydetti.

Lübnan hükumeti daha önce koronavirüsün yayılması endişesiyle gurbetçilerin ülkeye dönüşüne hazır olmadığını açıklamıştı.

Lübnan Meclis Başkanı Berri ise 29 Mart'ta, salgın nedeniyle ülkelerine dönemeyen gurbetçiler için harekete geçilmezse lideri olduğu Şii Emel Hareketinin koalisyon hükumetinden çekilebileceği uyarısında bulunmuştu.

Lübnan'da son olarak Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 12, vaka sayısı ise 463 olarak açıklanmıştı.