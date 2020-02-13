Lübnan hükümeti vadesi yaklaşan eurobond'ları finanse etme arayışında - Son Dakika

Lübnan Maliye Bakanı Gazi Vezni, hükümetin vadesi yaklaşan eurobond takas işlemleri için arayışlarını sürdürdüğünü belirtti.

Lübnan hükümeti, meclisten güvenoyu aldıktan sonraki ilk toplantısını başkent Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Mişel Avn başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, martta vadesi gelecek 1 milyar 200 milyon dolarlık eurobond tahvili konusu ele alındı.

Kabine toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Vezni, eurobond takas işlemlerinin yapılması veya ertelenmesi yönünde birden çok seçeneğin detaylarıyla görüşüldüğünü söyledi.

Mart ayındaki tahvil için en uygun kararı almak üzere arayışları sürdüreceklerini aktaran Vezni, "Konu, Lübnan'ın yanı sıra mevduat sahipleri ve bankalar için son derece önem arz ettiği gibi ekonomik sektör ile ülkenin dış ilişkileri açısından da önemli." dedi.

Bakanlar Kurulu öncesinde ekonomideki durum Cumhurbaşkanı Avn, Başbakan Hassan Diyab, Meclis Başkanı Nebih Berri, Maliye Bakanı Vezni ve Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'nin katılımıyla düzenlenen mini zirvede de ele alındı.

Başbakan Diyab, ülkenin ekonomik ve mali durumuna ilişkin dün de Lübnan Bankalar Cemiyeti Başkanı Selim Sufayr ile bir araya geldikten sonra akşam saatlerinde Uluslararası Para Fonundan (IMF) bir heyetle görüşmüştü.

Bankalar Cemiyetinden eurobond tahvillerini ödeme çağrısı

Lübnan Bankalar Cemiyetinden dün yapılan yazılı açıklamada, mart ayındaki eurobond takas işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kamu borcunu yapılandırma çalışmalarına başlanması çağrısında bulunulmuştu.

Eurobond takas işlemlerinin gerçekleşmesiyle, Lübnan'ı küresel finans piyasalarında tutmanın yanı sıra mevduat sahiplerinin çıkarlarının korunacağı vurgulanan açıklamada, ayrıca yeni hükümetin tahvilleri ödeyerek uluslararası toplumla uyumlu çalışılacağına dair önemli bir işaret vermiş olacağı kaydedilmişti.

Lübnanlı bazı milletvekilleri, hükümete, mart ayındaki eurobond senetlerini ödemek yerine IMF ile istişare çerçevesinde yapılandırılmaya gidilmesi çağrısında bulunmuştu.

Lübnan'daki ekonomik durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Maliye Bakanlığının geçen yıl yayımladığı rapora göre, 51 milyar dolar Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) sahip Lübnan'da kamu borcu 2019'un ilk çeyreği itibarıyla 86,2 milyar dolara ulaştı.

Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, çalışanlarını işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da kara borsada yüzde 40'a varan değer kaybı yaşadı.

Bankalar, sermayenin çıkışına karşı sert kararlar alarak, yurt dışı havalelerini askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.