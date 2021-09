Lübnan hükümeti: Yardım karnesiyle her yoksul vatandaşa aylık 25 dolar ödeme yapılacak - Son Dakika

Lübnan hükümeti, ekonomik kriz nedeniyle temel tüketim ürünlerine yönelik devlet sübvansiyonunun kaldırılması adımları doğrultusunda yoksul ailelere vereceği "yardım karnesi" üzerinden her vatandaşa aylık 25 dolar ödeme yapacağını açıkladı.

Sosyal İşler ve Turizm Bakanı Remzi Muşerrefiye, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Raul Name ile başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, yoksul ailelere yönelik "yardım karnesi" için başvuruları 15 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında alacaklarını duyurdu.

Yoğun çabalar sonucu yardım karnesini karara bağladıklarını ve buna rağmen geciktiklerine dair şikayetleri haklı bulduklarını ifade eden Muşerrefiye, "Sosyal İşler Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı olarak bu zor günlerde Lübnan halkına yardım için Dünya Bankası'nın iş birliğiyle bir destek ağı kurmaya çalıştık." dedi.

Muşerrefiye, insanları zorlu koşullardan kurtaracak bir ekonomik plan yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Ekonomi Bakanı Name de ülkede tek çözümün yeni hükümetin kurulmasında olduğunun altını çizerek, "Yardım karnesinin yeni hükümet tarafından başlatılmasını temenni ederdik." ifadelerini kullandı.

Yardım karnesinin bir seçim yatırımı olmadığını ve sadece vatandaş için yapılan bir çalışma olduğunu kanıtlamak üzere her adımlarını, Dünya Bankası ile iş birliği içinde attıklarını dile getiren Name, öncelikli ailelerin yararlanması için imkan sahibi aileleri öğrenmeye çalışacaklarını kaydetti.

Yardım karnesini alan her vatandaşa aylık 25 ABD doları ödeme yapılacağını dile getiren Name, her aileye aylık maksimum 126 dolar yardım yapılacağına işaret etti.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankası'nın belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar 19 bin liradan işlem görüyor.

Ülkede bir süredir devam eden benzin krizi nedeniyle akaryakıt istasyonlarının çoğu kapalı, açık olanların önünde de uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor.

Günün çoğunu elektrik kesintileriyle geçiren Lübnanlılar ayrıca eczanelerde ilaç bulmakta zorluk çekiyor.

Mezhepsel siyasi gruplar, bir yıldan uzun süre önce istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine yenisini kurma konusunda anlaşamadığı için kriz her geçen gün farklı sektörleri vurmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) tarafından 3 Eylül'de yayımladığı araştırma raporunda, 2021 yılında Lübnan nüfusunun yüzde 74'ünün yoksulluk çektiğine işaret edilmişti. Raporda, bu oranın 2020 yılında yüzde 55 ve 2019 yılında ise yüzde 28 olduğu hatırlatılmıştı.