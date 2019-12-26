Lübnan'ı şiddetli yağış ve fırtına vurdu: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Lübnan'ı şiddetli yağış ve fırtına vurdu: 2 ölü - Son Dakika

Lübnan'ı şiddetli yağış ve fırtına vurdu: 2 ölü

6 saat önce

Lübnan'ı şiddetli yağış, fırtına ve yoğun kar yağışı vurdu.

Lübnan'ı şiddetli yağış ve fırtına vurdu: 2 ölü, System.String[]

Lübnan'ı şiddetli yağış, fırtına ve yoğun kar yağışı vurdu. Kötü hava şartları nedeniyle meydana gelen kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.


Lübnan'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sel felaketine yol açtı. Şiddetli yağışların yol açtığı sel büyük maddi hasara yol açarken, bazı evlerin tamamen yıkıldığı öğrenildi. Şiddetli yağışın ardından etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına sonucu Lübnan'ın Baalbek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Otomobilin hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yolların büyük hasar aldığı ülkede otomobiller saatlerce yollarda mahsur kaldı.


Sivil savunma ekipleri gece boyunca mahsur kalan vatandaşları kurtarabilmek için çalışmalarını sürdürdü.


Tarım arazileri de etkilendi


Lübnan'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle tarımsal ürünler de büyük hasar gördü. Fırtınanın hafta boyunca etkili olması bekleniyor. - BEYRUT

Lübnan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Patlayan lastiğe bakmak için durdu, canından oldu
Otomobil önce temizlik aracına, ardından minibüse çarptı: 1 yaralı Esenler'de zikzak çizen sürücü zincirleme kazaya neden oldu Kırklareli'nde fren yerine gaza basan sürücü iş yerine girdi

Son Dakika Haberleri
20:36 Rusya Devlet Başkanı Putin, Buz Hokeyi Gece Ligi'nde takımını zafere taşıdı - Son Dakika Haber
20:29 Araçtan uzun namlulu kalaşnikof atan iki zanlı yakalandı - Son Dakika Haber
20:28 Bursa'da kitap fuarına İlber Ortaylı akını - Son Dakika Haber
20:27 Karadağ: Parlamento'nun oylayacağı emlak yasasına Karadağlı Sırp Ortodokslardan protesto - Son Dakika Haber
20:23 Erzincan'da kuvvetli rüzgar çok sayıda çatı uçmasına neden oldu - Son Dakika Haber
17:45 Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor - Son Dakika Haber
17:29 Öpücük hastalığı nedeniyle komaya girdi! Yaşam savaşı veriyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 20:42:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Lübnan'ı şiddetli yağış ve fırtına vurdu: 2 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]