Uluslararası Destek Grubu Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili yargı sürecindeki tıkanıklıktan endişeli - Son Dakika
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Uluslararası Destek Grubu Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili yargı sürecindeki tıkanıklıktan endişeli

03.08.2022 20:33
Uluslararası Destek Grubu Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili yargı sürecindeki tıkanıklıktan endişeli

Lübnan İçin Uluslararası Destek Grubu, iki yıl önce meydana gelen Beyrut Limanı patlamasıyla ilgili yargı sürecinde ilerleme kaydedilmemesinden ötürü endişe duyduğunu belirtti.

Lübnan İçin Uluslararası Destek Grubu, iki yıl önce meydana gelen Beyrut Limanı patlamasıyla ilgili yargı sürecinde ilerleme kaydedilmemesinden ötürü endişe duyduğunu belirtti.

Uluslararası Destek Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamada, 4 Ağustos 2020'de Lübnan'da meydana gelen büyük patlamayla ilgili yargı sürecinin takip edilmesinin, Lübnan devlet kurumlarının yeniden güven inşa edebilmesi, hesap verebilirlik ilkelerinin yerleştirilmesi, cezadan kaçma olgusunun son bulması ve hukukun egemenliği için zaruri olduğu kaydedildi.

Beyrut Limanı patlamasıyla ilgili yargı sürecinde hala bir ilerleme kaydedilememesinden ötürü endişe duyulduğu ifade edilen açıklamada, Lübnan makamlarına, patlamayla ilgili tarafsız, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturmanın önünde duran tüm engelleri kaldırması için elinden gelen çabayı sarf etmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca liman patlamasının ikinci yılında hayatını kaybedenlerin aileleri, yaralananlar ve bu elim olay nedeniyle hayatı etkilenen herkesle dayanışma içinde olunduğu vurgulandı.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Arap Birliğinin yanı sıra ABD, Rusya, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve Çin'in oluşturduğu "Lübnan İçin Uluslararası Destek Grubu", 2013'te kurulmuştu.

Beyrut Limanı patlaması

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Limandaki patlamanın sembolü haline gelen tahıl silosu, henüz sonuçlanmayan soruşturma nedeniyle bugüne kadar kontrollü şekilde yıkılamamış ve harabe halde bırakılmıştı.

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Kaynak: AA

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