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Lübnan İçişleri Bakanlığı: Suudi Arabistan Kralı'na hakaret içerikli afişler toplatılacak - Son Dakika

Lübnan İçişleri Bakanlığı: Suudi Arabistan Kralı'na hakaret içerikli afişler toplatılacak

04.01.2022 23:08
Lübnan İçişleri Bakanlığı: Suudi Arabistan Kralı'na hakaret içerikli afişler toplatılacak

Lübnan İçişleri Bakanlığı, başkent Beyrut'taki bazı mahallelerde asılan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'e yönelik hakaret içerikli tüm afişlerin toplatılması talimatı verdi.

Lübnan İçişleri Bakanlığı, başkent Beyrut'taki bazı mahallelerde asılan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'e yönelik hakaret içerikli tüm afişlerin toplatılması talimatı verdi.

İçişleri Bakanı Besam Mevlevi, Beyrut'ta Şiilerin yoğunlukta yaşadığı mahallelerde asılan Kral Selman ve Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisi Velid el-Buhari'ye yönelik hakaret içerikli afişlere ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Mevlevi, İçişleri Bakanlığına bağlı İç Güvenlik Güçlerine "Beyrut'un güneyindeki Dahiye ve batısındaki bazı mahallelerde asılan söz konusu afişlerin toplanması talimatı verdiğini" aktardı.

Hizbullah tarafından asıldığı tahmin edilen afişlerde Kral Selman için "Suriye ve Irak'a binlerce Suudi Arabistanlı tekfirci gönderdi", "Binlerce Lübnanlıyı Körfez'de alıkoyup onlar üzerinden Lübnanlıları her gün tehdit ediyor" gibi ifadeler yazıyor.

Hizbullah liderinin Suudi Arabistan'ı hedef alan sözleri

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah dün yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan'ın Lübnan'da Irak ile Suriye'deki projesini boşa çıkaranlar ve Lübnan'ın küçük bir Suudi emirliğine dönüşmesine engel olanlarla sorun yaşadığını söylemiş, Riyad yönetimini DEAŞ ile tekfircilerin arkasında durmakla suçlamıştı.

Nasrallah'ın bu açıklamalarından sonra bugün Şiilerin yoğunlukta yaşadığı mahallelere Kral Selman'a yönelik hakaretler içeren söz konusu afişler asılmıştı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati ise Nasrallah'ın Suudi Arabistan hakkındaki açıklamalarının hükümetin tutumunu yansıtmadığını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn da Mikati gibi devletin resmi tutumuna vurgu yaparak, Suudi Arabistan ile ortak çıkarlarının bulunduğunu ifade etmişti.

Lübnan ve Körfez ilişkileri

Lübnan ile başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri arasındaki ilişkiler, bir süre önce de dönemin Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin açıklamaları nedeniyle gerilmişti.

Kardahi, 27 Ekim 2021'de yayınlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

Kardahi'nin açıklamaları üzerine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt, Beyrut'taki büyükelçiliklerini 29-30 Ekim'de geri çağırmıştı.

Açıklamaları ile diplomatik krize yol açan Kardahi ise 3 Aralık 2021'de görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Ancak Kardahi'nin istifasına rağmen söz konusu Körfez ülkeleri Lübnan ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis etmedi.

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İçişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan, Hakaret, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan İçişleri Bakanlığı: Suudi Arabistan Kralı'na hakaret içerikli afişler toplatılacak - Son Dakika


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