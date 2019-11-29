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Lübnan: 'İflasın ya da mali çöküşün eşiğinde değiliz'

6 saat önce

Protestoların sürdüğü Lübnan'da Meclis Maliye ve Bütçe Komisyonu Başkanı İbrahim Kanaan, ülkede ciddi maddi sıkıntıların bulunduğunu kabul etse de Lübnan'ın iflasın eşiğinde ya da mali çöküşle karşı karşıya olduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığını dile getirdi

Lübnan: 'İflasın ya da mali çöküşün eşiğinde değiliz', System.String[]

On binlerce kişinin yolsuzluk karşıtı protestolarının devam ettiği Lübnan'da Meclis Maliye ve Bütçe Komisyonu, yıl sonuna kadar 2020 mali yılı bütçesinin onaylanmasını istiyor.


Komisyon Başkanı İbrahim Kanaan, bir sonraki hükümetin de bu planı kabul etmesi gerektiğini dile getirdi.

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Maliye, Lübnan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:41 
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