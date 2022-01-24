Lübnan ile IMF arasındaki "ekonomiyi kurtarma müzakereleri" başladı - Son Dakika

Lübnan hükümeti ve Uluslararası Para Fonu (IMF) arasında ekonomiyi kurtarma programı için müzakerelerin başladığı açıklandı.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, IMF yetkilileriyle video konferans aracılığıyla görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmede Lübnan heyetine Başbakan Yardımcısı Saad eş-Şami'nin, IMF heyetine ise Ernesto Ramirez'in başkanlık ettiği belirtildi.

Açıklamada, Şami'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Gelecek iki hafta boyunca yürütülecek müzakerelerin ilk turunda bütçe, bankacılık sektörü, dolar kuru, ödemeler dengesi, enerji sektörü, yönetim, yoksul ailelere yardım gibi konular ele alınacak olup, bunlar ekonomiyi kurtarma programının temel unsurlarını oluşturacaktır."

Müzakerelerin en kısa zamanda sonuçlanması temennisinde bulunan Şami, anlaşma sağlanana kadar müzakerelerin devam edeceğini vurguladı.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Lübnan, özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor.

Merkez Bankasındaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizlerin de patlak vermesine yol açtı.

Lübnan lirası ABD doları karşısında yüzde 90'a varan bir değer kaybı yaşadı ve ülkede resmi olmayan verilere göre enflasyon yüzde 700 arttı.

Birleşmiş Milletlerin, 1 Temmuz'da yayımladığı değerlendirme raporunda, Lübnanlıların yarısından fazlasının yoksulluk sınırı altında yaşadığı, yaşam şartlarının 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminden bile daha kötü olduğu vurgulandı.

Lübnan, IMF ile Mayıs 2020'de müzakerelere başlamış ancak aynı yılın ağustos ayında dondurulan müzakereler, yeni hükümetin kurulmasının ardından ekim ayında yeniden başlamıştı.