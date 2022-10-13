Lübnan ile İsrail deniz sınırı konusunda anlaşma sağladı

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ABD arabuluculuğunda yapılan deniz sınırı müzakerelerinin sonucu hakkındaki açıklamaları Lübnan Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Ülkenin güneyindeki sularda petrol ve gaz çıkarımının önünü açmak için 10 yıldır süren zorlu deniz sınırı çizimi müzakerelerinin olumlu bir şekilde sonuçlandığını kaydeden Avn, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı olarak Meclis Başkanı, Başbakan ile yaptığım istişare, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in anlaşma taslağını onayladığını bana bildirmesi, İsrail hükümetinin tasarıyı onaylamasının ardından ABD arabuluculuğunda hazırlanan deniz sınırı çizimine ilişkin nihai anlaşma tasarısını Lübnan olarak onayladığımızı duyuruyorum."

Dolaylı bir şekilde yapılan anlaşmada Lübnan'ın tüm taleplerinin karşılandığını ve haklarının korunduğunu vurgulayan Avn, İsrail'e herhangi bir taviz verilmediğine, ilişkilerin de normalleştirilmeyeceğine dikkati çekti.

NİHAİ TASLAK 9 EKİMDE HAZIRLANDI

Lübnan, deniz sınırının çizilmesi konusunda 2 Ekim'de ABD'den gelen "yazılı teklifi" teslim aldığını, ABD'den gelen bu teklife 4 Ekim'de "bazı değişikliklerin talep edildiğini" içeren bir yanıt verdiğini duyurmuştu. İsrail Başbakanı Yair Lapid ise 6 Ekim'de Beyrut'un anlaşma taslağında değişiklik taleplerini reddettiklerini bildirmişti. Tel Aviv'in itirazları üzerine Lübnan, 9 Ekim'de ABD'den üzerinde revizyonların yapıldığı nihai taslağı aldıklarını açıklamış, Cumhurbaşkanı Avn, nihai taslağın üzerinde detaylı şekilde çalışmalar yaptıktan sonra kamuoyuna müzakerelerin sonucunu duyuracaklarını söylemişti.

Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab da 11 Ekim'de İsrail ile deniz sınırı anlaşmasına ilişkin müzakerelerde iki tarafın taleplerini karşılayan bir çözüme ulaştıklarını duyurmuştu.