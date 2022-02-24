Lübnan ile Kuveyt'ten Rusya ve Ukrayna'ya "itidal" ve "diyalog" çağrısı - Son Dakika

Lübnan ile Kuveyt, Rusya ve Ukrayna'ya itidal ve diyalog çağrısında bulundu.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'ya "askeri operasyonları derhal durdurması ve güçlerini Ukrayna'dan çekmesi" için çağrı yaptı.

Açıklamada, mevcut çatışmayı çözmenin en iyi yolu olarak diyalog ve müzakere mantığına dönülmesi gerektiği belirtildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "ateşkes, gerilimi azaltma, itidal, uluslararası anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözme, sivilleri korumak ve güvenliklerini sağlamak için gerekli önlemleri almayı amaçlayan tüm uluslararası çabalara tam destek verdikleri" kaydedildi.

Devletler arasındaki ilişkileri düzenleyen, devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygıya, iyi komşuluk ilkelerine ve anlaşmazlıkların çözümüne dayanan Birleşmiş Milletler Antlaşması ile uluslararası hukukun köklü ilkelerine bağlı kalınmasının önemine vurgu yapılan açıklamada, Ukrayna'nın bağımsızlığına ve egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Kuveyt'in devletler arasındaki ilişkilerde güç kullanımını ve tehditleri reddettiği ifade edildi.