Lübnan ile Türkiye arasında Osmanlı İmparatorluğu krizi: Türk Büyükelçi Lübnan Dışişleri'ne çağrıldı

Geçtiğimiz hafta Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avn'ın ülkesinin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle yaptığı Osmanlı İmparatorluğu 'nu hedef alan açıklamaya sert tepki gösterilmişti.

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