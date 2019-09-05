Lübnan ile Türkiye arasında Osmanlı İmparatorluğu krizi: Türk Büyükelçi Lübnan Dışişleri'ne çağrıldı
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Lübnan ile Türkiye arasında Osmanlı İmparatorluğu krizi: Türk Büyükelçi Lübnan Dışişleri'ne çağrıldı
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın Osmanlı dönemi ifadelerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın sert tepkisi üzerine Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl Lübnan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Geçtiğimiz hafta Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avn'ın ülkesinin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle yaptığı Osmanlı İmparatorluğu'nu hedef alan açıklamaya sert tepki gösterilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:53
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