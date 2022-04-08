Lübnan'ın 17,5 milyar dolar değerinde 286 ton altın rezervi bulunuyor - Son Dakika
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Lübnan'ın 17,5 milyar dolar değerinde 286 ton altın rezervi bulunuyor

08.04.2022 15:47
Lübnan'ın 17,5 milyar dolar değerinde 286 ton altın rezervi bulunuyor

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'ın Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, ülkesinin 17,5 milyar dolar değerinde 286 ton altın rezervi bulunduğunu açıkladı.

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'ın Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, ülkesinin 17,5 milyar dolar değerinde 286 ton altın rezervi bulunduğunu açıkladı.

Mısır'ın resmi haber ajansına konuşan Selame, Lübnan hükümetinin 3 milyar dolarlık kredi alımı için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı ön anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Selame, Lübnan'ın şubat ayı sonu itibarıyla toplam 17 milyar 500 milyon dolar değerinde 286 ton altın rezervi bulunduğunu belirtti.

Merkez Bankası Başkanı, Lübnan'ın en çok altın rezervine sahip 2'nci Arap ülkesi olduğunu ifade etti.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Ülke özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor.

Merkez Bankasındaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizlerin de patlak vermesine yol açtı.

Ekonomik krizden önce yaklaşık 440 dolar civarında olan asgari ücret, Lübnan lirasındaki değer kaybı nedeniyle 30 doların altına kadar düştü.

Birleşmiş Milletlerin (BM) 1 Temmuz 2021'de yayımladığı değerlendirme raporunda, yaşam şartlarının 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminden bile daha kötü olduğu vurgulanmıştı.

Lübnan hükümeti; Aralık 2021'de yolsuzluk, mali kaynakların kötü kullanılması ve likidite sorunu nedeniyle finansal sistemdeki kaybın 66 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.

BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu da dün yaptığı açıklamada, Lübnan halkının yüzde 74'ünün yoksulluk sınırında yaşadığını, işsizlik oranın da yüzde 44'e yükseldiğini bildirmişti.

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Togo Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Lübnan, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'ın 17,5 milyar dolar değerinde 286 ton altın rezervi bulunuyor - Son Dakika


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