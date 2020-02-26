Lübnan'ın Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz arama çalışmaları yarın başlıyor - Son Dakika
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Lübnan'ın Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz arama çalışmaları yarın başlıyor

6 saat önce

Lübnan'ın, Akdeniz'deki petrol ve gaz arama çalışmalarına yarın başlayacağı belirtildi.

Lübnan'ın Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz arama çalışmaları yarın başlıyor, System.String[]

Lübnan'ın, Akdeniz'deki petrol ve gaz arama çalışmalarına yarın başlayacağı belirtildi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Enerji ve Su Bakanı Rimun Gacar, Lübnanlı bazı yetkililer ve Fransız petrol şirketi Total heyetini kabul etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Avn'a, dün Lübnan açıklarına ulaşan Total'a ait "Tungsten Explorer" sondaj gemisinin, yarın ülkenin deniz sahasındaki 4. blokta faaliyetlerine başlayacağı iletildi.

Sondaj çalışmalarının başlamasının önemini vurgulayan Avn, petrol ve gaz arama faaliyetleriyle elde edecekleri sonuçların ülke ekonomisine olumlu yansımaları olacağına işaret etti.

Lübnan Petrol Kurumu Başkanı Velid Nasr ise Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, sondaj gemisine lojistik destek hazırlıklarını Beyrut Limanı'nda tamamladıklarını belirtti.


Nasr, yaklaşık 2 ay sürecek sondaj çalışmalarına dair günlük rapor tutacaklarını aktardı.

Lübnan'ın doğal gaz ve petrol arama süreci

Lübnan hükümeti, 4 Ocak 2017'de, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) olarak adlandırılan bölgede petrol ve doğal gaz aramalarını başlatacak iki kararnameyi onaylamıştı.

Böylece, ihaleye açılacak blokların seçilmesi, arama yapacak şirketler için lisanslama ve gelirlerin paylaşılmasına ilişkin modelin belirlenmesi süreci başlamıştı.

Bakanlar Kurulu da Aralık 2017'de Fransa'nın Total, İtalya'nın ENI ve Rusya'nın Novatek şirketlerinden oluşan bir konsorsiyuma, Lübnan'ın deniz sahasında belirlenen 10 deniz blokunun kuzeyindeki 4. blok ve güneyindeki 9. blok için petrol arama ve çıkarma izni vermişti.

Akdeniz'deki 4. blok sahası, İsrail ile tartışmalı deniz sahalarının dışında kalıyor.

Mişel Avn, Akdeniz, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:38 Kaynak: AA
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