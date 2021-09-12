Lübnan'ın Akkar kentindeki Irak petrol boru hatlarında sızıntı - Son Dakika

Lübnan'ın Akkar kentinde bulunan Irak petrol boru hatlarından sızıntı meydana geldi.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, kuzeydeki Akkar kentinde Irak petrol boru hatlarından sızıntı oldu.

Geçen hafta benzer bir sızıntı yaşanmış ve sorun giderilmişti. Ancak sorunun giderilmesinden bir haftadan kısa bir süre sonra sızıntı yinelendi.

Sızıntının boru hatlarının birinde aşınma sonucu gerçekleştiği aktarılan haberde, petrolün tarım arazilerine, sulama kanallarına ve su drenajına kadar yayıldığına belirtildi.

Bölge sakinleri, tutuşma korkusu nedeniyle ve tarım arazilerinde ortaya çıkan çevresel zararı azaltmak için söz konusu boruların kapsamlı bir şekilde incelenmesi ve onarımı için yetkililere başvurdu.

Lübnan Enerji Bakanlığının teknik ekipleri, 5 Eylül'de, Akkar'daki Irak petrol boru hatlarında aşınma ve yıpranma nedeniyle meydana gelen sızıntıyı onarmıştı.