Son Dakika Haberleri: Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
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Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

2 saat önce

Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğine yapılan eylem nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı, System.String[]

Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğine yapılan eylem nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yaklaşık 10 kişilik bir grup, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği kapısına tehditvari ifadeler ve sloganlar içeren pankart astı. Bu durum nedeniyle Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Muallim'e olaydan duyulan rahatsızlık iletildi.


Öte yandan, eylemi gerçekleştirenlerin giriş kapısına kadar yaklaşabilmelerinin Türk Büyükelçiliğinin güvenliği bakımından kaygı verici bulunduğu aktarılırken, güvenlik tedbirlerinin de vakit geçirmeksizin alınması istendi. - ANKARA

Türkiye, Lübnan, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:47 Kaynak: İHA
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Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi, provokatif eylem nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
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