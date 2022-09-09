Lübnan'daki liman patlamasında ölenlerin yakınları Adalet Bakanlığı'nı bastı - Son Dakika
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Lübnan'daki liman patlamasında ölenlerin yakınları Adalet Bakanlığı'nı bastı

09.09.2022 17:14
Lübnan'daki liman patlamasında ölenlerin yakınları Adalet Bakanlığı'nı bastı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2 yıl önceki büyük liman patlamasında hayatını kaybedenlerin yakınları soruşturmanın aksamasını protesto etmek için Adalet Bakanlığı binasını basmaya çalıştı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2 yıl önceki büyük liman patlamasında hayatını kaybedenlerin yakınları soruşturmanın aksamasını protesto etmek için Adalet Bakanlığı binasını basmaya çalıştı.

Beyrut'taki bakanlık binası önünde toplanan yüzlerce kişi, soruşturmayı yürüten Yargıç Tarık Bitar'ın görevden alınması teşebbüsü ve adaletin yerine getirilmemesine tepki göstermek için eylem düzenledi.

Patlamada ölen yakınlarının resimlerini taşıyan göstericiler daha sonra Adalet Bakanı Henri Huri'nin makam odası olan 5. kata çıkmaya çalıştı. Ancak polislerin bakanlık binasına girmeye çalışan göstericilere müdahale etmesi iki taraf arasında arbedeye neden oldu.

Bakanlıktan dışarı çıkarılan göstericiler eylemlerine bina önünde devam etti.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, gösteri sırasında Bakan Huri makam odasında değildi.

Lübnan'da, 4 Ağustos 2020'de meydana gelen büyük liman patlamasında 220'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Yargıç Fadi Savvan, 13 Ağustos 2020'de soruşturmayı yürütmek için atanmış ve 20 Şubat 2021'de de görevden alınıp yerine Tarık Bitar atanmıştı.

Ancak Bitar'ın da hakkında açılan davalardan dolayı Aralık 2021'den bu yana soruşturma dosyasında herhangi bir gelişme kaydedilemiyor.

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Kaynak: AA

Adalet Bakanlığı, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'daki liman patlamasında ölenlerin yakınları Adalet Bakanlığı'nı bastı - Son Dakika

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