Beyrut'ta bankadaki parasını çekemeyince 6 kişiyi rehin alan zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika
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Beyrut'ta bankadaki parasını çekemeyince 6 kişiyi rehin alan zanlı serbest bırakıldı

16.08.2022 23:02
Beyrut'ta bankadaki parasını çekemeyince 6 kişiyi rehin alan zanlı serbest bırakıldı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta babasının tedavi masrafları için hesabındaki 200 bin doları çekemeyince 6 kişiyi rehin alan şahıs, bankanın şikayetini geri çekmesinin ardından serbest bırakıldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta babasının tedavi masrafları için hesabındaki 200 bin doları çekemeyince 6 kişiyi rehin alan şahıs, bankanın şikayetini geri çekmesinin ardından serbest bırakıldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 42 yaşındaki Bassam al-Sheikh Hussein, 11 Ağustos'ta Hamra semtindeki Federal Banka şubesine gelerek babasının tedavi masrafları için banka hesabında bulunan yaklaşık 200 bin doları çekmek istemiş, olumsuz yanıt alınca ise 5'i banka çalışanı olmak üzere toplam 6 kişiyi rehin almıştı. Saatler süren rehine krizinin ardından bankadaki parasının 35 bin dolarlık kısmının ödenmesini kabul ederek güvenlik güçlerine teslim olan ve gözaltına Hussein'in, bankanın şikayetini geri çekmesinin ardından serbest bırakıldığı aktarıldı.

Lübnan basınında yer alan haberlerde, Federal Banka temsilcisinin savcılara bankanın Hussein'e yönelik şikayetini geri çekmek istediğini bildirmesinin ardından davaya bakan Yargıç Ghassan Khoury'nin Hussein'in serbest bırakılmasına karar verdiği ifade edildi.

Hussein'in davasının bir soruşturma yargıcına verileceği ve hala kovuşturulma ihtimalinin açık olduğu aktarıldı. Hussein, ilerleyen günlerde savcılar tarafından suçlanabilir.

Hussein ağabeyi basına verdiği demeçte, "Şu anda ailesiyle birlikte oturuyor ve biraz rahatlıyor. Hakkında hiçbir suçlama yok ve o özgür bir adam" dedi.

Hussein avukatı Rami Ollaik ise, rehine durumunu sona erdirmek karşılığında kabul ettiği banka 35 bin doları aldığını doğruladı.

Kahraman ilan edilmişti

Hussein'in banka çalışanı tarafından para çekme talebi reddedilince, yakınlarının hastanede olduğunu bağırmaya başladığı ve ardından silahını çıkardığı belirtilmişti. Saldırganın olay yerinde olan kardeşi Atef al-Sheikh Hussein medyaya yaptığı açıklamada, kardeşinin babasının tıbbi masraflarını ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için parasını çekmek istediğini ifade etmişti.

Teslim olmayı kabul etmesinin ardından güvenlik güçleri tarafından bankadan dışarı çıkarılan Hussein, olay sırasında dışarıda toplanan kalabalığa el sallamış, bankanın önünde toplanan kalabalık ise "Kahrolsun bankaların yönetimi" ve "Bassam sen bir kahramansın" sloganları atmıştı. - BEYRUT

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Kaynak: İHA

Lübnan, Banka, Saat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyrut'ta bankadaki parasını çekemeyince 6 kişiyi rehin alan zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyrut'ta bankadaki parasını çekemeyince 6 kişiyi rehin alan zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika
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