Beyrut'ta İranlı kadınlara destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika
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Beyrut'ta İranlı kadınlara destek gösterisi düzenlendi

02.10.2022 18:42

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir araya gelen onlarca kadın, 22 yaşındaki İranlı Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesini protesto etti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir araya gelen onlarca kadın, 22 yaşındaki İranlı Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesini protesto etti.

Göstericiler, yerel saatle 17.00'de Beyrut'taki Ulusal Müze önünde bir araya geldi. Lübnanlı kadınlar, İran'daki gösterilerde öne çıkan "Kadın, yaşam ve özgürlük" sloganının Kürtçe, Arapça ve Farsça yazılı olduğu büyük bir pankart açtı.

Beyrutlu kadın göstericiler, "Benim bedenim, benim kararım", "Sosyal adalet istiyoruz, zorunlu başörtü değil", "İranlı kadın; beden onların, karar onların, seçim onların" yazılı dövizler taşıdı.

Göstericiler ayrıca "Beyrut'tan İran'daki kadınlara selam" "Hepimiz Mahsa Eminiyiz" sloganları arttı.

Öte yandan göstericilere destek vermek isteyen Şii bir din adamı kadınlar tarafından alandan uzaklaştırıldı.

İran'daki gösteriler

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu, gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Mahsa Emini, Lübnan, Beyrut, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyrut'ta İranlı kadınlara destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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