Lübnan'da paralarını çekemeyenler, bankayı bastı - Son Dakika
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Lübnan'da paralarını çekemeyenler, bankayı bastı

14.09.2022 17:20
Lübnan'da paralarını çekemeyenler, bankayı bastı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir grupla banka önünde eylem yapan kadın, oyuncak silahla girdiği şubeden "kanser tedavisi gören kız kardeşi için" hesabındaki 13 bin doları çektiğini söyledi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir grupla banka önünde eylem yapan kadın, oyuncak silahla girdiği şubeden "kanser tedavisi gören kız kardeşi için" hesabındaki 13 bin doları çektiğini söyledi.

Başkent Beyrut'un Sodeco bölgesinde bir grup mevduatlarının bulunduğu özel banka şubesi önünde eylem yaptı.

Eylemciler bankaya girip, gişelerde bulunan görevlilere müdahale etti. Bazı kişilerin veznelerden bir miktar para aldıktan sonra olay bölgesinden uzaklaştığı belirtildi. Olayın ardından çevresi güvenlik güçlerince ablukaya alınan banka şubesi ve önündeki ATM'de hasar meydana geldiği görüldü.

Eylemcilerden Sali Hafız, daha sonra Beyrut merkezli Al Jadeed TV'ye konuştu.

Bankayı basmadan önce birkaç defa şubeye gittiğini ancak dondurulan hesabından sadece aylık 200 dolar çekebileceğinin kendisine iletildiğini anlatan Hafız, "Şube müdürüne paramı ödemeleri için yalvardım. Kız kardeşimin öleceğini ve daha fazla vaktimin kalmadığını söyledim. Öyle bir noktaya geldim ki artık kaybedecek bir şeyim kalmamıştı." ifadelerini kullandı.

Eylemde çektiği silahın yeğenine ait ve oyuncak olduğunu söyleyen Hafız, devlet tarafından doldurulan hesabında toplamda 20 bin doların bulunduğunu ancak kendisinin veznedeki kasalardan 12 bin dolar ve 1000 dolar karşılığında Lübnan lirası aldığını iddia etti.

Baskını canlı yayınladı

Bu arada banka baskını sırasında sosyal medya hesabı Facebook'tan canlı yayın yapan Hafız, "Ben buraya kimseyi öldürmeye veya bankayı ateşe vermeye gelmedim. Buraya hakkımı almaya geldim" şeklinde seslendiği duyuldu.

Olayla ilgili resmi makamlardan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Sali Hafız'ın, bankadaki parasını alması ve elinde silahla masanın üzerine çıktığı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren ülkedeki tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Ardından Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini duyurmuştu.

Yaşanan bu gelişmeler nedeniyle zaman zaman olayların yaşandığı ülkede, başkent Beyrut'ta 11 Ağustos'ta da bir kişi, parasını çekemediği için silahla banka çalışanlarını tüm gün rehin almış, daha sonra teslim olmuştu.

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Kaynak: AA

Lübnan, Banka, Güncel, Son Dakika

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