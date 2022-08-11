Parasını çekemeyen kişi, tekrar bankaya gelerek havaya 3 el ateş etti. Banka çalışanlarını rehin alan silahlı kişi, hesabındaki tüm parasını talep ediyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, ismi henüz bilinmeyen bir kişi Beyrut'un Hamra Mahallesi'nde bulunan Federal Bank'a giderek hesabındaki parayı çekmek istedi.

Kaynak: AA

Beyrut, Lübnan, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Lübnan'da silahlı bir kişi 'hesabındaki parayı çekemediği' gerekçesiyle çalışanları rehin aldı - Son Dakika

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