Lübnan'da silahlı bir kişi "hesabındaki parayı çekemediği" gerekçesiyle çalışanları rehin aldı - Son Dakika
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Lübnan'da silahlı bir kişi "hesabındaki parayı çekemediği" gerekçesiyle çalışanları rehin aldı

11.08.2022 13:04
Lübnan'da silahlı bir kişi "hesabındaki parayı çekemediği" gerekçesiyle çalışanları rehin aldı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta mevduat hesabındaki parayı çekemediği gerekçesiyle silahlı bir kişi banka çalışanlarını rehin aldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta mevduat hesabındaki parayı çekemediği gerekçesiyle silahlı bir kişi banka çalışanlarını rehin aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, ismi henüz bilinmeyen bir kişi Beyrut'un Hamra Mahallesi'nde bulunan Federal Bank'a giderek hesabındaki parayı çekmek istedi.

Parasını çekemeyen kişi, tekrar bankaya gelerek havaya 3 el ateş etti. Banka çalışanlarını rehin alan silahlı kişi, hesabındaki tüm parasını talep ediyor.

Emniyet güçleri, banka çevresine güvenlik şeridi çekerek olay bölgesine girişleri engellerken, silahlı kişiyi ikna çabaları da sürüyor.

Banka çalışanlarını rehin alan kişinin hesabında 200 bin dolar olduğu belirtiliyor.

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren ülkedeki tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Ardından Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Beyrut, Lübnan, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da silahlı bir kişi 'hesabındaki parayı çekemediği' gerekçesiyle çalışanları rehin aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lübnan'da silahlı bir kişi "hesabındaki parayı çekemediği" gerekçesiyle çalışanları rehin aldı - Son Dakika
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