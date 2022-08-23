Beyrut Limanı'ndaki silonun kuzey kısmı tamamen yıkıldı - Son Dakika
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Beyrut Limanı'ndaki silonun kuzey kısmı tamamen yıkıldı

23.08.2022 10:46

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda iki yıl önce meydana gelen patlamada harabeye dönen tahıl silosunun kuzey kısmındaki tüm bloklar yıkıldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda iki yıl önce meydana gelen patlamada harabeye dönen tahıl silosunun kuzey kısmındaki tüm bloklar yıkıldı.

Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen şiddetli patlamanın ardından geride kalan enkaz ve büyük hasar gören tahıl silolarında yaklaşık 2 aydır yangınlar çıkıyor. Devam eden yangınlar nedeniyle tahıl silosunun kuzey kısmındaki son 8 blok, sabah saatlerinde yıkıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansırken, limandan yoğun toz bulutu yükseldi. Silonun kuzey kısmındaki diğer silolar ise 31 Temmuz'da ve patlamanın 2. yıl dönümüne denk gelen 4 Ağustos'ta çökmüştü. Böylece silonun sadece güney kısmındaki bloklar ayakta kalırken, henüz çökme risklerinin olmadığı belirtildi.

Yıkılmasına karar verilmişti

Öte yandan; Nisan ayında söz konusu siloların yıkılmasına karar verilmişti. Ancak 2 yıl önceki patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarının itirazı üzerine karar askıya alınmıştı. Beyrut limanında 4 Ağustos 2020'de 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlaması sonucu meydana gelen faciada 200'den fazla kişi hayatını kaybederken, 6 binden fazla kişi de yaralanmış, 300 binden fazla kişi de evsiz kalmıştı. - BEYRUT

YORUMLAR
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218 kişi can vermişti! Lübnan'daki liman patlamasının sembolü siloda bir kez daha çökme meydana geldi 218 kişi can vermişti! Lübnan'daki liman patlamasının sembolü siloda bir kez daha çökme meydana geldi Beyrut Limanı'ndaki patlamada harabeye dönen silonun kuzey kısmı tamamen yıkıldı Beyrut Limanı'ndaki patlamada harabeye dönen silonun kuzey kısmı tamamen yıkıldı
Kaynak: İHA

Beyrut Limanı, Lübnan, Beyrut, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyrut Limanı'ndaki silonun kuzey kısmı tamamen yıkıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyrut Limanı'ndaki silonun kuzey kısmı tamamen yıkıldı - Son Dakika
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