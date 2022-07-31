Lübnan'da 2 yıl önceki büyük patlamanın sembolü olan buğday silosu kısmen yıkıldı - Son Dakika
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Lübnan'da 2 yıl önceki büyük patlamanın sembolü olan buğday silosu kısmen yıkıldı

31.07.2022 18:02
Lübnan'da 2 yıl önceki büyük patlamanın sembolü olan buğday silosu kısmen yıkıldı

Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda 2 yıl önce meydana gelen büyük patlamanın sembolü olan buğday silosu, yaklaşık bir aydır devam eden yangın nedeniyle kısmen yıkıldı.

Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda 2 yıl önce meydana gelen büyük patlamanın sembolü olan buğday silosu, yaklaşık bir aydır devam eden yangın nedeniyle kısmen yıkıldı.

Olay yerinden AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, yangın nedeniyle silonun kuzey bölgesinde yıkım meydana geldi.

Yaşanan yıkım nedeniyle limanda büyük toz dumanları yükseldi ve güvenlik amacıyla limanın yakınından geçen yol trafiğe kapatıldı.

Yıkımdan dolayı kimsenin zarar görüp görmediğine dair henüz Lübnanlı yetkililerden açıklama yapılmadı.

Günlerdir siloda yıkımın meydana geleceği ihtimalleri nedeniyle bölgede sivil savunma ve itfaiye ekipleri hazır bekletiliyordu.

Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, 29 Temmuz'da, Beyrut Limanı'nda bulunan tahıl silosunun her an yıkılabileceğini ve oluşacak hava kirliliğine karşı çevrede yaşayanlara 200 bin adet maske dağıtıldığını belirtmişti.

Beyrut Limanı patlaması

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Limandaki patlamanın sembolü haline gelen tahıl silosu, henüz sonuçlanmayan soruşturma nedeniyle bugüne kadar kontrollü şekilde yıkılamamış ve harabe halde bırakılmıştı.

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Lübnan'da 2 yıl önceki büyük patlamanın sembolü olan buğday silosu kısmen yıkıldı Lübnan'da 2 yıl önceki büyük patlamanın sembolü olan buğday silosu kısmen yıkıldı Lübnan'da 2 yıl önce büyük patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'ndaki buğday silosunun bir bölümü yıkıldı. Lübnan'da 2 yıl önce büyük patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'ndaki buğday silosunun bir bölümü yıkıldı.
Kaynak: AA

Beyrut Limanı, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da 2 yıl önceki büyük patlamanın sembolü olan buğday silosu kısmen yıkıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lübnan'da 2 yıl önceki büyük patlamanın sembolü olan buğday silosu kısmen yıkıldı - Son Dakika
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