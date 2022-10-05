Lübnan'da Suriyeli mültecilerin kaldığı kampta yangın çıktı - Son Dakika
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Lübnan'da Suriyeli mültecilerin kaldığı kampta yangın çıktı

05.10.2022 21:12
Lübnan'da Suriyeli mültecilerin kaldığı kampta yangın çıktı

Lübnan'ın doğusunda Suriyeli mültecilerin kaldığı bir kampta yangın çıktığı, olayda can kaybı olmazken 93 çadırın tamamen yandığı belirtildi.

Lübnan'ın doğusunda Suriyeli mültecilerin kaldığı bir kampta yangın çıktığı, olayda can kaybı olmazken 93 çadırın tamamen yandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, ülkenin doğusundaki Arsal bölgesinde 200 çadırın bulunduğu Umani Vefak Kampı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Suriyeli mültecilerin kaldığı kampta yangın nedeniyle can kaybı yaşanmazken, 93 çadırın tamamen kül olduğu, kampın su ve elektrik tesisatının da kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Lübnan Sivil Savunma ve itfaiye ekiplerinin duruma müdahale ettiği aktarıldı.

BM verilerine göre Lübnan'da kayıtlı 880 bin civarında Suriyeli mülteci bulunuyor. Lübnan hükümeti ise bu sayının yaklaşık 1,5 milyon olduğunu belirtiyor.

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Kaynak: AA

Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da Suriyeli mültecilerin kaldığı kampta yangın çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lübnan'da Suriyeli mültecilerin kaldığı kampta yangın çıktı - Son Dakika
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