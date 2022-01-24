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Lübnan'ın eski Başbakanı Hariri siyasi faaliyetlerine ara verdi - Son Dakika

Lübnan'ın eski Başbakanı Hariri siyasi faaliyetlerine ara verdi

24.01.2022 18:51
Lübnan'ın eski Başbakanı Hariri siyasi faaliyetlerine ara verdi

Lübnan'ın eski Başbakanı Saad Hariri, siyasi faaliyetlerine ara verdiğini ve yaklaşan parlamento seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

Lübnan'ın eski Başbakanı Saad Hariri, siyasi faaliyetlerine ara verdiğini ve yaklaşan parlamento seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

Lübnan'da 3 kez başbakanlık görevini üstlenen Sünni Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri televizyondan canlı olarak yayınlana konuşmasında, siyasi faaliyetlerine ara verdiğini ve 15 Mayıs'taki parlamento seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

Partisine de seçimlerde aday göstermemesi çağrısında bulunan Hariri, "İran etkisi, uluslararası kargaşa, ulusal bölünme, mezhepçilik ve devletin çöküşü ışığında Lübnan için herhangi bir olumlu durumun olmadığına inanıyorum" dedi.

Hariri, "Halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz, ancak kararımız iktidar, siyaset ve parlamentodaki her türlü rolü askıya almaktır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Hariri, Lübnan'da 2019 Ekim'de patlak veren hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle başbakanlık görevinden istifa etmiş, Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen liman patlamasının ardından iyice derinleşen ekonomik krizin ardından 2020 Kasım ayında yeniden başbakanlık görevine getirilmişti. Hükümeti kurmakta başarısız olan Hariri, geçtiğimiz sene 2021 yılında görevinde istifa etmişti.

(İHA)

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Parlamento, Lübnan, Mayıs, Sünni, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Lübnan'ın eski Başbakanı Hariri siyasi faaliyetlerine ara verdi - Son Dakika
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