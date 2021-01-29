Lübnan'ın ihmal edilen bölgesi Trablusşam'da Kovid-19 karantinası bardağı taşıran son damla oldu - Son Dakika

Lübnan'ın ihmal edilen bölgesi Trablusşam'da Kovid-19 karantinası bardağı taşıran son damla oldu

29.01.2021 14:17
Lübnan'ın ihmal edilen bölgesi Trablusşam'da Kovid-19 karantinası bardağı taşıran son damla oldu, System.String[]

Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 14 Ocak'ta hayata geçirilen sıkı karantina süreci, uzun yıllardır devam eden ihmal sonucu işsizlik ve yoksulluğun en yoğun olduğu Trablusşam kentinde bardağı taşıran son damla olarak halkı sokağa döktü.

Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 14 Ocak'ta hayata geçirilen sıkı karantina süreci, uzun yıllardır devam eden ihmal sonucu işsizlik ve yoksulluğun en yoğun olduğu Trablusşam kentinde bardağı taşıran son damla olarak halkı sokağa döktü.

Ülkenin kuzey kesimindeki Trablusşam'da ekonomik krizin getirdiği hayat pahalılığı ve Kovid-19 karantinasına karşı 25 Ocak'tan beri protestolar düzenleniyor.

Şehir merkezinde hükümet konağının hemen yanı başında bulunan Nur Meydanı'nda her gün öğleden sonra çoğu işsiz gençlerden oluşan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında olaylar yaşanıyor.

Trablusşam'da günlerdir devam eden olaylı protestolarda 30 yaşındaki Ömer Taybe hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı ve bazı kamu binaları ateşe verildi.

Nur Meydanı'nda AA muhabirinin mikrofon uzattığı aktivist ve göstericiler, yaşadıkları işsizlik ve yoksulluğun getirdiği ekonomik kriz ile ülkedeki diğer tüm sorunlardan yöneticileri sorumlu tutuyor.

Bölgede işsizlik oranı yüzde 69

Bölgedeki yerel gazetecilerinden Suhayb Cevher, "Trablusşam'da yaşanan olaylar, Kovid-19'a karşı alınan sıkı karantina önlemleri başta olmak üzere Lübnan devletinin sebep olduğu ekonomik ve toplumsal durumun sonucudur." dedi.

Kovid-19 nedeniyle 14 Ocak'tan beri uygulanan karantinanın, Lübnan'da işsizlik ve yoksulluğun en çok olduğu bölge olan Trablusşam'da halkı doğrudan etkilediğine işaret eden Cevher, şunları söyledi:

"Karantina süreci günlük yevmiye ile çalışan bölge halkını olumsuz etkiledi. Trablusşam'da işsizlik yüzde 69, yoksulluk yüzde 59 seviyesinde. Ekonomik kriz ve Kovid-19 süreci nedeniyle bölgede son yıllardan faaliyete geçen ticari şirket ve kuruluşların yüzde 73'ü kapanmış durumda. Sorunları çözen bir planlama olmadığı için Trablusşam'da bunların yaşanması bekleniyordu zaten."

"30 yıldan beri bizlere yolsuzlukla hükmedenler ülkeyi bitirdiler"

Aktivist Adnan Abdullah da ekonomik krize karşı ülke genelinde 17 Ekim 2019'dan beri düzenledikleri barışçıl eylemlerle haklarını talep ettiklerini söyledi.

Halkın acılarını dindirmek için değişime yanaşmayan yönetime karşı düşüncesini dile getirmek için yeniden meydanlarda olduğuna dikkati çeken Abdullah, "30 yıldan beri bizlere yolsuzlukla hükmedenler ülkeyi bitirdiler ve halihazırda hükümeti kurmaktan acizler." diye konuştu.

Parlamenterlere istifa edip makamlarını temiz insanlara bırakma çağrısında bulunan Abdullah, "devrimci" olarak nitelendirdiği göstericilerden birinin yaralandıktan sonra dün hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Yaşanan olayların sorumlusu, ülkeyi yolsuzlukla yöneten siyasilerdir." dedi.

Gösterilerin merkezi haline gelen Nur Meydanı'nda bulunan aktivist Celal Nasri de "17 Ekim 2019 devriminden beri ekmeğimizi talep etmek için sokaktayız, bugün de onurumuz için sokaktayız." diye konuştu.

Uluslararası topluma seslenen Nasri, "meşruiyetlerini kaybeden Lübnan'daki yöneticileri tanımama" çağrısında bulundu.

"Yöneticiler, yönetimi paylaşma hesapları üzerinden ülkeyi bitirdiler"

Trablusşam'ın sakinlerinden Abdülaziz Tartusi ise siyasilerin tümünün en ağır cezaya çarptırılması gerektiğini belirterek, "Çünkü yönetimi paylaşma hesapları üzerinden ülkeyi bitirdiler." dedi.

Göstericilerle birkaç gündür gerginlik yaşayan güvenlik güçlerine de seslenen Tartusi, "Bize devrimci olarak katılın. Bizler sizlerin aileleriyiz, acılarımızdan yana olun. Yolsuzluk yapanları korumak için bizlere saldırmayın." diye konuştu.

"Trablusşam, devrimin sembolüdür"

Ülkenin güneyindeki Sur kentinden gelen ve ismini paylaşmak istemeyen bir gösterici ise 17 Ekim 2019'da başlayan "devrim sürecinin" bitmediğini dile getirerek, "Devrim, vatanı ve halkın onurunu geri getirmektir." ifadelerini kullandı.

Siyasi güçlerin tümünü hırsızlıkla suçlayan ve artık basit yardım kolileriyle hayatlarını sürdürmeyi kabul etmeyeceklerini söyleyen Lübnanlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yönetimin tüm fertleri yolsuzluğa bulaştı, birazcık vicdanları varsa yönetimi bırakırlar. Trablusşam, devrimin sembolüdür. Korku duvarı kırıldı ve bizler halk olarak bir olurken, siyasiler ise mezhepsel ve dini isimler üzerinden bölünme içindeler. Bizler sivil ve laik bir devlet istiyoruz."

Ülkedeki ekonomik kriz

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

İşsizliğin yüzde 35'i, yoksulluğun yüzde 50'yi aştığı Lübnan, geçen yıl ağustosta Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla ekonomik açıdan daha da zor duruma düştü.

Siyasi güçler ve yöneticileri ülkedeki mevcut ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Ülkede siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle 10 Ağustos 2020'den bu yana yeni hükümet kurulamıyor.

Lübnan'ın ihmal edilen bölgesi Trablusşam'da Kovid-19 karantinası bardağı taşıran son damla oldu
Lübnan'ın ihmal edilen bölgesi Trablusşam'da Kovid-19 karantinası bardağı taşıran son damla oldu
Lübnan'ın ihmal edilen bölgesi Trablusşam'da Kovid-19 karantinası bardağı taşıran son damla oldu
Lübnan'ın ihmal edilen bölgesi Trablusşam'da Kovid-19 karantinası bardağı taşıran son damla oldu

Karantina, İşsizlik, Lübnan, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'ın ihmal edilen bölgesi Trablusşam'da Kovid-19 karantinası bardağı taşıran son damla oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti Galatasaray, Jesse Sekidika'yı İttifak Holding Konyaspor'a kiraladı Rasim Ozan'dan Orhan Pamuk'la çekildiği fotoğrafa gelen eleştirilere yanıt: Çok pişmanım, sosyal medya kötülük dolu Trans birey ile genç kadın sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti! O anlar kamerada Avrupa İlaç Ajansı: BioNTech/Pfizer tarafından geliştirilen aşı ile aşılama sonrası ölümler arasında bağ bulunmuyor Erol Bulut, Mesut Özil ve Pelkas'ı birlikte oynatacağı bir sistem üzerinde çalışıyor İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili net konuştu: Vatandaşlarımızın ezilmesine tahammül edemeyiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili net konuştu: Vatandaşlarımızın ezilmesine tahammül edemeyiz         
14:14
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var         
14:11
Son Dakika: Medipol Başakşehir, Okan Buruk'la yolları ayırdı Son Dakika: Medipol Başakşehir, Okan Buruk'la yolları ayırdı         
13:52
98 erkeği 'jigolo yapma' vaadiyle dolandırdılar 98 erkeği 'jigolo yapma' vaadiyle dolandırdılar         
13:30
Kandilli'den İstanbul'un 3 ilçesi için çok önemli deprem uyarısı: Anormallik yaşanıyor Kandilli'den İstanbul'un 3 ilçesi için çok önemli deprem uyarısı: Anormallik yaşanıyor         
13:03
İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti         
12:44
Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti         
12:08
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Bakasetas'la anlaşmaya vardı Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Bakasetas'la anlaşmaya vardı         
11:45
Baraj suyuna kapılan evladını arayan anne feryat etti: Su onu o kadar çok sevmiş ki vermiyor Baraj suyuna kapılan evladını arayan anne feryat etti: Su onu o kadar çok sevmiş ki vermiyor         
11:31
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor         
11:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti         
10:23
Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik         
10:22
Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı         
09:24
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Turizm Bakanı Ersoy, dünyaca ünlü yıldız Jason Statham ile Antalya'da bir araya geldi Turizm Bakanı Ersoy, dünyaca ünlü yıldız Jason Statham ile Antalya'da bir araya geldi         
08:16
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 14:47:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Lübnan'ın ihmal edilen bölgesi Trablusşam'da Kovid-19 karantinası bardağı taşıran son damla oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei