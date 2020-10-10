Lübnan'ın kuzey ve güneyindeki çeşitli bölgelerde yangınlar çıktı - Son Dakika

Lübnan'ın kuzey ve güneyindeki çeşitli bölgelerde yangınlar çıktı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Bezal beldesinde çıkan yangına müdahale için askeri bir helikopter gönderildi.

Bezal Belediye Başkanı Şeyh Hatim Osman, yangının bir an önce kontrol altına alınması için orduya bir helikopter daha göndermesi çağrısında bulundu.

Kuzeydeki El-Katin beldesinde de bir evde çıkan yangın, sivil savunma ekipleri tarafından söndürüldü.

Yine ülkenin kuzeyindeki Asun ve El-Metn El-Ala beldelerinde çıkan yangınlar yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Asun beldesindeki yangının kuru otların tutuşması ve ağaçlara sıçraması sonucu çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Ülkenin güneyinde ise sınır beldesi Şeyhlar'ın çevresindeki orman ve zeytinliklerde büyük bir yangın çıktı. Yangın komşu beldelerdeki arazilere de sıçradı.

Güneydeki Sur ilçesine bağlı bazı köylerde de yangınlar çıktı. Müdahale sırasında bölgede hazır bulunan bazı sağlık görevlileri dumandan etkilendi.

Yangının çıktığı bölge yakınlarındaki bazı evler tahliye edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, dün geceden bu yana Lübnan'ın birçok bölgesinde geniş ormanlık alanlarda çıkan yangınları söndürmek için çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada, ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı.

Yangınların büyük maddi zarara yol açtığı ifade ediliyor.

Lübnan'da geçen yıl, yine ekim ayında orman yangınları yaşanmıştı.