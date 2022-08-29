Lübnan'daki Amber Sineması 28 yıl aradan sonra yeniden kullanıma açıldı - Son Dakika
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Lübnan'daki Amber Sineması 28 yıl aradan sonra yeniden kullanıma açıldı

29.08.2022 23:34
Lübnan'daki Amber Sineması 28 yıl aradan sonra yeniden kullanıma açıldı

Lübnan'ın kuzeyinde yer alan Trablusşam kentindeki meşhur Amber Sineması, 28 yıl kapalı kaldıktan sonra tiyatro ve kültür alanı olarak yeniden hayata döndü.

Lübnan'ın kuzeyinde yer alan Trablusşam kentindeki meşhur Amber Sineması, 28 yıl kapalı kaldıktan sonra tiyatro ve kültür alanı olarak yeniden hayata döndü.

Kapatılmadan önce 30'dan fazla tiyatro ve sinema salonuna ev sahipliği yapan Amber Sinema binası, restore çalışmalarının ardından 28 yıl sonra yeni bir görünüm kazandı.

Amber Sineması, çalışmaların ardından "Lübnan Ulusal Tiyatrosu" olarak yeniden faaliyete geçti.

Daha önce de bazı kullanılmaz haldeki sinema binalarının restorasyon çalışmalarını yürüten Tiro Sanat ile Istanbouli Théatre derneklerinin önceki açıklamalarında, bu tiyatronun eğitim atölyeleri, festivaller ve sanat performanslarının yanı sıra halk kütüphanesinin de yer aldığı vatandaşlara yönelik bir kültür platformu olduğu belirtildi.

Sinema binasının yeniden kullanıma açılışı, halihazırda devam eden "Trablusşam Uluslararası Tiyatro Festivali"ne denk geldi.

27 Ağustos'ta başlayan ve dört gün sürecek olan festivalde Cezayir, Tunus, Meksika, Irak, Umman, İtalya, İspanya ve Lübnan'dan tiyatro gösterileri yer alıyor.

Sinema binasının, Trablusşam'da kentin hafızasının bir parçasını oluşturduğu ifade ediliyor. Bu nedenle yetkililerin, bu tür projelerle kentin kültürel mirasını korumaya çalıştığı ifade ediliyor.

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Kaynak: AA

Sinema, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'daki Amber Sineması 28 yıl aradan sonra yeniden kullanıma açıldı - Son Dakika

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