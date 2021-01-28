Lübnan'ın kuzeyindeki protestolarda yaralanan bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde ekonomik kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları protestosunda yaralanan bir gösterici yaşamını yitirdi.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA, Trablusşam'da dün gece düzenlenen eylemler sırasında 30 yaşındaki Ömer T. isimli bir göstericinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Kentteki En-Neyni Hastanesinde tedavi altına alınan göstericinin sabah saatlerinde hayatını kaybettiği aktarılan haberde, öğle namazına müteakiben kılınacak namazın ardından cenazenin Trablusşam'daki Bab et-Tibbane Mezarlığında toprağa verileceği kaydedildi.

Trablusşam, 25 Ocak'tan bu yana Kovid-19 kısıtlamaları ve mevcut ekonomik krizin protesto edildiği gösterilere sahne oluyor.

Kentte güvenlik güçleri ile göstericiler arasında dün akşam saatlerinde başlayan ve gecenin geç vaktine kadar süren olaylarda 226 kişi yaralanmıştı.