Mikati'nin Trablusşam'da güvenliğin artırılması ve huzurun sağlanması için Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi ve Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile irtibata geçtiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Lübnan'da telefon dükkanı soygununda 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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