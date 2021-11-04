Lübnan'ın Paris Büyükelçiliği, Lübnan asıllı Yahudileri ilk kez ağırladı - Son Dakika

Lübnan'ın Paris Büyükelçiliği'nin, Fransa'da yaşayan Lübnan asıllı Yahudileri ilk kez büyükelçilik konutunda ağırladığı bildirildi.

Lübnan merkezli An Nahar al Arabia tarafından geçilen habere göre, Lübnan Paris Büyükelçisi Rami Adward, 1 Kasım "Azizler Günü" dolayısıyla Fransa'da yaşayan Lübnanlı Yahudiler için bir etkinlik düzenledi.

Haberde, aile buluşması olarak tanımlanan etkinliğe Fransa Hahamı Haim Korsia ile 50 Lübnanlı Yahudi'nin katıldığı kaydedildi.

Misafirlerin neden şimdi büyükelçilikte ağırlandıkları sorusuna Adward'ın, "Lübnan devleti bazen görevlerini ihmal etti. Bu devlet şu anda tehlike altında ve korunması için de farklı mezheplerdeki tüm vatandaşların birleşmesi gerekiyor." yanıtını verdiği aktarıldı.

İsrail ve Lübnan ilişkileri

İsrail'in kurulduğu 1948'den bu yana komşu iki ülke arasında herhangi bir diplomatik ilişki bulunmuyor.

Açık kaynaklara göre İsrail'in kuruluşu sürecinde Lübnan'daki Yahudi sayısı 10 bin iken, 1958'deki ekonomik kriz, 1975'te patlak veren iç savaş, İsrail'in Lübnan'ı 1982'deki işgali gibi gelişmelerin ardından bu sayı giderek azaldı.

Başta İsrail olmak üzere batı ülkelerine göç eden Yahudilerden sadece birkaçı ülkede ikamet ediyor.

Lübnan ve İsrail arasında şu anda tartışmalı deniz sınırındaki doğal gaz çalışmalarından kaynaklı gerginlik yaşanıyor.