Lübnan'ın Sayda kentindeki patlamada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Lübnan'ın Sayda kentindeki patlamada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı

12.04.2022 05:15
Lübnan'ın Sayda kentindeki patlamada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Benaful Belediyesi yakınındaki Emel Hareketi ofisine ait bir merkezde meydan gelen patlamada en az bir kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Benaful Belediyesi yakınındaki Emel Hareketi ofisine ait bir merkezde meydan gelen patlamada en az bir kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

İran'a bağlı el-Alem televizyon kanalı, patlamanın oldukça güçlü olduğunu ve beldede büyük paniğe yol açtığını bildirdi.

Patlamanın Benaful Belediyesi yakınında Emel Hareketi ofisine ait bir izci merkezinde olduğu ifade edildi.

Sosyal medyada, patlamanın meydana geldiği yer ile yaralıları hastaneye taşıyan ambulanslara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Öte yandan Katar merkezli Aljazeera televizyonu, patlamada ölen kişinin Benaful Belediye Başkanı'nın oğlu olduğunu, patlamada Benaful Belediyesi'nin tamamen yıkıldığını, çevre binalarda da büyük hasar meydana geldiğini aktardı.

Olayla ilgili Lübnan resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Lübnan'ın Sayda kentindeki patlamada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı Son dakika haber! Lübnan'ın Sayda kentindeki patlamada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı Yemen'de Husiler hükümetle esir değişimine hazır olduklarını duyurdu Yemen'de Husiler hükümetle esir değişimine hazır olduklarını duyurdu

Lübnan, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'ın Sayda kentindeki patlamada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
00:53 Iğdır'ın Halfeli ilçesinde 2 kişi silahla vurularak öldürüldü
00:38 Ünlü yorumcudan Ali Koç'a Vitor Pereira çağrısı
00:27 Şanlıurfa İl Göç İdaresi'ne taşla saldırdı: 15 gözaltı
00:25 Genç kadın kucağındaki çocuğuyla sokak ortasında saldırıya uğradı!
00:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Pakistan Başbakanı seçilen Şahbaz Şerif'e tebrik telefonu
00:13 Motorine 1 lira 4 kuruş indirim geldi!
00:08 Bakan Bozdağ süresiz nafaka sorusuna yanıt verdi: Önceliklerimiz arasında yok
00:02 Galatasaray, Fenerbahçe'nin göndermesine cevap verdi! Beğeni üstüne beğeni yağdı
23:58 Gürsel Tekin, Haşim Kılıç'ın aday gösterileceği iddiasına son noktayı koydu: Aday CHP kimliğini taşıyacak
23:29 İsmail Küçükkaya, Fox TV'den ayrıldı mı? sorusuna yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 05:23:03. #1.12#
SON DAKİKA: Lübnan'ın Sayda kentindeki patlamada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement