Lübnan'ın Trablus kentindeki çatışmada iki güvenlik görevlisi öldü
1 saat önce
Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentinde çıkan silahlı çatışmada iki güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Lübnan
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:25 Kaynak: AA
'ın kuzeyindeki Trablus
kentinde çıkan silahlı çatışmada iki güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, Abdurrahman Mebsut adlı bir kişinin Trablus'taki Lübnan Bank şubesine, iç güvenlik güçlerine ve orduya bağlı bir askeri araca ateş açtığı belirtildi. Çıkan çatışmada iki güvenlik görevlisinin öldüğü, dört kişinin yaralandığı ifade edildi.
Saldırganın bulunması için bölgede operasyon başlatıldı.
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