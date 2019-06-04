Son Dakika Haberleri: Lübnan'ın Trablus kentindeki çatışmada iki güvenlik görevlisi öldü
Son Dakika Güncel Haber

Lübnan'ın Trablus kentindeki çatışmada iki güvenlik görevlisi öldü

1 saat önce

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentinde çıkan silahlı çatışmada iki güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan'ın Trablus kentindeki çatışmada iki güvenlik görevlisi öldü, System.String[]
Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentinde çıkan silahlı çatışmada iki güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, Abdurrahman Mebsut adlı bir kişinin Trablus'taki Lübnan Bank şubesine, iç güvenlik güçlerine ve orduya bağlı bir askeri araca ateş açtığı belirtildi. Çıkan çatışmada iki güvenlik görevlisinin öldüğü, dört kişinin yaralandığı ifade edildi.
Saldırganın bulunması için bölgede operasyon başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:25 Kaynak: AA
Lübnan, Trablus, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



- Yabancı uyruklu karı-koca birbirini bıçakladı: 1 ölü 1 yaralı Eşine laf attığını iddia ettiği kişiyi öldürdü 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik kilit! Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 03:27:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lübnan'ın Trablus kentindeki çatışmada iki güvenlik görevlisi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]