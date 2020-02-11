Lübnan'ın yeni hükümetinin güven oylaması, protestoların gölgesinde başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lübnan'ın yeni hükümetinin güven oylaması, protestoların gölgesinde başladı - Son Dakika

Lübnan'ın yeni hükümetinin güven oylaması, protestoların gölgesinde başladı

6 saat önce

Lübnan'ın Hassan Diyab liderliğindeki yeni hükümetinin güven oylaması başkentteki protestoların gölgesinde başlarken, Diyab, ülkenin "aşırı yoksulluk"la karşı karşıya olduğunu söyledi.

Lübnan'ın yeni hükümetinin güven oylaması, protestoların gölgesinde başladı, System.String[]

Lübnan'ın Hassan Diyab liderliğindeki yeni hükümetinin güven oylaması başkentteki protestoların gölgesinde başlarken, Diyab, ülkenin "aşırı yoksulluk"la karşı karşıya olduğunu söyledi.

Lübnan Parlamentosu, Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin oluşturduğu 8 Mart Bloku'nun desteğiyle Hassan Diyab başbakanlığında kurulan yeni hükümete güven oylaması için toplandı.

Oturum, ülkenin birçok bölgesinden gelen protestocuların eylemlerinin gölgesinde başlatıldı.

Meclis Başkanı Nebih Berri, parlamentodaki 128 milletvekilinin salt çoğunluğunu oluşturan 67 üyenin katılımıyla oturuma başladıklarını söyledi.

Berri, göstericilerin taleplerini dikkate aldıklarını ancak güvenlik güçlerine saldırıların kimseyi memnun etmeyeceğini dile getirdi.

"Halkın güvenini tesis etmeliyiz" mesajı

Başbakan Diyab ise yaptığı konuşmada, hükümet ve parlamento olarak halkın öfkesiyle karşı karşıya olduklarına vurgu yaparak, "Muhtemel ekonomik çöküntüden kurtulunacağını düşünenler, yanlış yapıyor. Dolayısıyla hep birlikte yapacağımız çalışmalarla güveni yeniden tesis etmeliyiz." dedi.

Halkın ve Lübnan'a destek çıkan ülkelerin talepleri doğrultusunda reformlara bağlı kalacaklarını söyleyen Diyab, "Lübnan, ekonomik ve sosyal krizlerin yanı sıra aşırı yoksulluk ve altyapı ile temel hizmetlerde çöküntüyle karşı karşıyadır." diye konuştu.

Diyab, hükümetin kapsamlı bir plan çerçevesinde adımlar atacağını sözlerine ekledi.

Lübnan'daki ekonomik durum

Lübnan'da ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı düzenlenen gösteriler üzerine Saad el-Hariri başbakanlığındaki 30 üyeli Ulusal Birlik Hükümeti 29 Ekim 2019'da istifa etmişti.

Hariri'nin yeniden başbakanlık görevine yanaşmaması üzerine Hizbullah ve siyasi müttefikleri, eski Eğitim Bakanı Hassan Diyab'ın başbakanlığında 20 üyeli yeni hükümetin kurulmasını sağlamıştı.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, çalışanlarını işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da kara borsada yüzde 40'a varan değer kaybı yaşadı.

Bankalar, sermayenin çıkışına karşı sert kararlar alarak, yurt dışı havalelerini askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Parlamento, Hükümet, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Burhan Kuzu'dan Zindaşti'yle ilgili iddialara yanıt: Yargı mensuplarımıza baskı yapmadım
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye geldi Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi Pizzaya tüküren kuryeye 'iyi hal' indirimli hapis cezası

Son Dakika Haberleri
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Fotoğrafları ifşa olan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 21:21:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lübnan'ın yeni hükümetinin güven oylaması, protestoların gölgesinde başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]