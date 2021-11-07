Lübnan İslam Konseyinden Arap ülkeleriyle ilişkilerin bozulması riskine karşı uyarı - Son Dakika

Lübnan'da Sünni alimlerin oluşturduğu Yüksek İslam Şeriat Konseyi, Körfez ülkeleriyle bir süredir devam eden diplomatik kriz nedeniyle Arap ülkeleriyle kardeşlik ilişkilerinin bozulabileceği tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Konsey, başkent Beyrut'ta Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan başkanlığında Fetva Kurumunda düzenlenen toplantının ardından bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Arap kardeşlerine yönelik tekrar eden ve kasıtlı açıklamalarla Lübnan'ı Arap kimliğinden koparmaya ve bu kimliği yıpratmaya çalışanların olduğu kaydedildi.

"Suudi Arabistan ve Körfez İşbirliği Konseyindeki kardeşlerimize takdir ve minnetlerimizi iletmek yerine bazı yetkililer onlara taş atmak için yarışıyor." ifadesi kullanılan açıklamada, Lübnan'ın Körfez ülkeleriyle arasında bir süredir devam eden diplomatik kriz nedeniyle Arap ülkeleriyle kardeşlik ilişkilerinin bozulabileceği tehlikesine karşı uyarıda bulunuldu.

Lübnan Enformasyon Bakanı'ndan Riyad'a "Yemen" suçlaması

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi, daha önce katıldığı belirtilen ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon programında, Suudi Arabistan'a yönelik Yemen'deki tutumu nedeniyle suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Bunun üzerine Başbakan Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamış ve Kardahi'nin açıklamalarının hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile olan siyasetini yansıtmadığını bildirmişti.

Ancak Suudi Arabistan ve Bahreyn 29 Ekim'de, Kuveyt ve BAE 30 Ekim'de, Yemen ise 2 Kasım'da Lübnan'daki büyükelçilerini geri çağırmıştı.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.