Son Dakika Haberleri: Lübnan-İsrail gerilimi tırmanıyor
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Lübnan-İsrail gerilimi tırmanıyor

1 saat önce

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail tarafına bir dizi tanksavar atışı yapıldığını duyurdu.

Lübnan-İsrail gerilimi tırmanıyor, System.String[]

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail tarafına bir dizi tanksavar atışı yapıldığını duyurdu. Lübnan ordusu ise İsrail'in 40'tan fazla havan topu attığını açıkladı.

Lübnan, İsrail, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:44 
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