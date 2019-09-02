Lübnan-İsrail gerilimi tırmanıyor
1 saat önce
İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail tarafına bir dizi tanksavar atışı yapıldığını duyurdu.
İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail tarafına bir dizi tanksavar atışı yapıldığını duyurdu. Lübnan ordusu ise İsrail'in 40'tan fazla havan topu attığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:44
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