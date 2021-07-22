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Lübnan İsrail'in devam eden ihlallerini BM'ye taşıyor - Son Dakika

Lübnan İsrail'in devam eden ihlallerini BM'ye taşıyor

22.07.2021 18:27
Lübnan İsrail'in devam eden ihlallerini BM'ye taşıyor, System.String[]

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, İsrail'in ülkesine yönelik ihlallerini Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna iletme talimatı verdiği bildirildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, İsrail'in ülkesine yönelik ihlallerini Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna iletme talimatı verdiği bildirildi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gece saatlerinde Suriye topraklarına yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu 2 füzenin Lübnan topraklarına düştüğü ve maddi hasara yol açtığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Avn'ın, Dışişleri Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Zeyne Aker'e, "İsrail güçlerinin Lübnan egemenliğine yönelik ihlallerinin sürdüğüne" dair BM Genel Kurulunun bilgilendirilmesi talimatı verdiği aktarılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden kara, deniz ve hava ihlallerinin BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının ihlali sayıldığına vurgu yapıldı.

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde İsrail'in yerel saatle 01.13'te Humus'un batı kırsalında bulunan Kusayr ilçesindeki bazı noktalara saldırdığını iddia etmişti.

Lübnan yerel basını da ülkenin hava sahası kullanılarak Suriye'ye düzenlenen İsrail hava saldırıları sırasında doğudaki Cubeyl ve kuzeydeki Mecdel beldelerine birer füze düştüğü aktarılmıştı.

Füzelerin düştüğü Lübnan'daki beldelerde bazı araç ve evlerde hasar oluştuğu ifade edilmişti.

Birleşmiş Milletler, cumhurbaşkanı, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan İsrail'in devam eden ihlallerini BM'ye taşıyor - Son Dakika


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