Son Dakika Haberleri: Lübnan İsrail'in hava sahası ihlalini BM'ye taşıyacak

Lübnan İsrail'in hava sahası ihlalini BM'ye taşıyacak

1 saat önce

Lübnan hükümeti, savaş uçaklarıyla dün gece hava sahasını ihlal eden İsrail'i, Birleşmiş Milletlere şikayet etmeye hazırlanıyor.

Lübnan İsrail'in hava sahası ihlalini BM'ye taşıyacak, System.String[]
Lübnan hükümeti, savaş uçaklarıyla dün gece hava sahasını ihlal eden İsrail'i, Birleşmiş Milletlere şikayet etmeye hazırlanıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:24 

Lübnan, İsrail, Ekonomi
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