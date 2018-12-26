Lübnan İsrail'in hava sahası ihlalini BM'ye taşıyacak
1 saat önce
Lübnan hükümeti, savaş uçaklarıyla dün gece hava sahasını ihlal eden İsrail'i, Birleşmiş Milletlere şikayet etmeye hazırlanıyor.
Lübnan
hükümeti, savaş uçaklarıyla dün gece hava sahasını ihlal eden İsrail
'i, Birleşmiş Milletlere şikayet etmeye hazırlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:24
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