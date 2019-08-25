Lübnan İsrail'in İHA ihlallerini BM'ye taşıyor

Lübnan, başkent Beyrut'ta İsrail'e ait 2 insansız hava aracının (İHA) düşmesi olayını, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) taşıyor.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Cibran Basil, Lübnan'ın BM Daimi Temsilcisi Emel Mudelleli'ye, "İsrail'in Lübnan'ın egemenliğine yönelik tehlikeli ihlallerini BMGK'ya taşıması" talimatı verdi.

Ülkesinin BMGK'dan çıkan kararlara ve istikrarı korumaya bağlı olduğuna dikkati çeken Basil, İsrail'in ise söz konusu kararlara ve istikrara bağlılıklarına karşı Lübnanlıları endişelendiren ve güvenliklerini tehdit eden ihlallerini günlük olarak tekrarladığını ifade etti.

Lübnan'ın ulusal egemenliğini savunma ve bunu korumak için haklarını saklı tuttuğunu belirten Basil, "İsrail'in Lübnan egemenliğine yönelik ihlalleri son zamanlarda daha da artmış durumda, son iki ayda yaşanan ihlallerin sayısı 481'e ulaştı." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Basil, gece saatlerinde başkent Beyrut'u hedef alan İsrail'e ait silahlı 2 İHA'nın yaptığı ihlale ilişkin "Lübnan ulusal egemenliğine yönelik gerçek bir ihlal olmasının yanı sıra ülkeye açıkça bir saldırı ve bölgenin istikrarına ciddi bir tehdit oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'e ait insansız hava araçları, savaş uçakları ve savaş botları, sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri BM'ye şikayet ediyor.

Lübnan ordusu, İsrail'e ait 2 keşif uçağının yerel saatle 02.30'da başkent Beyrut'un güney bölgesinde uçuş yaptığı sırada birinin düştüğü, diğerinin havada infilak ederek maddi hasara yol açtığını açıklamıştı.