Lübnan, İsrail'in sınır ihlallerini BMGK'ye şikayet etti - Son Dakika
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Lübnan, İsrail'in sınır ihlallerini BMGK'ye şikayet etti

6 saat önce

Lübnan hükümeti, İsrail'in, egemenliğine yönelik ihlallerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayet etti.

Lübnan, İsrail'in sınır ihlallerini BMGK'ye şikayet etti, System.String[]

Lübnan hükümeti, İsrail'in, egemenliğine yönelik ihlallerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayet etti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan egemenliğine yönelik tekrarlanan ihlallerinin BMGK'ye iletildiği belirtildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Nasif Hitti'nin bu kapsamda, ülkenin güneyindeki gelişmeleri BM Lübnan Özel Koordinatörü Jan Kubis ile görüştüğü ifade edildi, Bakanın, Kubis ile görüşmesinde "Lübnan'ın güneydeki İsrail sınırında güven ve istikrarı sağlayan BMGK'nin 1701 sayılı kararına bağlı olduğunu vurguladığı" kaydedildi.

İsrail'e ait insansız hava araçları, savaş uçakları ve hücumbotları, sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri BM'ye şikayet ediyor.

Birleşmiş Milletler, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:32 Kaynak: AA
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