Lübnan: İsrail'le deniz sınırı anlaşma taslağındaki düzenlemeleri birkaç günde tamamlamayı umuyoruz - Son Dakika
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Lübnan: İsrail'le deniz sınırı anlaşma taslağındaki düzenlemeleri birkaç günde tamamlamayı umuyoruz

10.10.2022 14:24
Lübnan: İsrail'le deniz sınırı anlaşma taslağındaki düzenlemeleri birkaç günde tamamlamayı umuyoruz

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile deniz sınırı çizimine ilişkin hazırlanan anlaşma taslağında gerekli düzenlemeleri birkaç güne kadar tamamlamayı umduklarını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile deniz sınırı çizimine ilişkin hazırlanan anlaşma taslağında gerekli düzenlemeleri birkaç güne kadar tamamlamayı umduklarını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Ermeni Katolik Patrik Rafael Pedros ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, ABD arabuluculuğunda İsrail ile sürdürülen dolaylı deniz sınırı çizimi müzakerelerinde son günlerde kaydedilen ilerlemeye değinen Avn, "Güney deniz sınırı çizimiyle ilgili (anlaşma taslağındaki) tüm düzenlemeleri birkaç gün içerisinde tamamlamayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnantarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile bir yıldır askıda olan dolaylı müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, arabulucu ABD'li diplomat Amos Hochstein ile bir araya gelmişti.

Hochstein, son olarak 9 Eylül'de Beyrut'ta bazı temaslarda bulunmuş ve anlaşmaya varılması hususunda iyimser olduğunu ifade etmişti. Lübnan Cumhurbaşkanı da 19 Eylül'de İsrail ile müzakerelerde son aşamaya gelindiğini, teknik detaylar üzerinde görüşmelerin yapıldığını belirtmişti.

Lübnan ve İsrail, deniz sınırının çizilmesi konusunda 2 Ekim'de ABD'den gelen "yazılı teklifi" teslim aldıklarını açıklamıştı.

Lübnan, ABD'den gelen yazılı teklife 4 Ekim'de "bazı değişikliklerin talep edildiğini" içeren bir yanıt verildiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan: İsrail'le deniz sınırı anlaşma taslağındaki düzenlemeleri birkaç günde tamamlamayı umuyoruz - Son Dakika

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